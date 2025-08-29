Μενού

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Tα 4 ιδρύματα του εξωτερικού που πήραν άδεια

Τα πρώτα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που αποκτούν άδεια λειτουργίας.

Πανεπιστήμιο Αθήνας
Η είσοδος του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Προπύλαια | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ανακοινώθηκαν σήμερα (29/8) από το Yπουργείο Παιδείας, τέσσερις αποφάσεις έγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας για αντίστοιχα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘ.Α.Α.Ε. όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας και την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών των μητρικών ιδρυμάτων.

Τα πρώτα παραρτήματα Ν.Π.Π.Ε. που λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι:

Μητρικό ΊδρυμαΠόληΣχολές
The Open UniversityΘεσσαλονίκηΑνθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών / Διοίκησης Επιχειρήσεων / Τεχνολογίας & Επιστημών
The University of YORKΘεσσαλονίκηΝομικής & Ανθρωπιστικών Σπουδών / Επιστημών / Διοίκησης Επιχειρήσεων
The University of KeeleΑθήναΝομική / Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών / Ιατρικής & Επιστημών Υγείας
University of NicosiaΑθήναΙατρική / Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών / Διοίκησης Επιχειρήσεων / Επιστημών και Μηχανικής / Επιστημών Ζωής και Υγείας / Νομική

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Η διαδικασία πιστοποίησης

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘ.Α.Α.Ε, σύμφωνα με τον νόμο.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Ολοκληρώνουμε ένα ιστορικό βήμα, προς όφελος των νεότερων γενεών της πατρίδας μας. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ενέκρινε τις αιτήσεις, οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις που τέθηκαν από τον νόμο.

Όλες οι αιτήσεις προέρχονται από εγνωσμένης αξίας Πανεπιστήμια του εξωτερικού, και η προσθήκη τους στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη, μόνο θετικά έχει να προσφέρει.

Η ελληνική κοινωνία έχει πλέον την ωριμότητα, την πείρα, αλλά και την γνώση, προκειμένου να αντιληφθεί τί ακριβώς χάθηκε επί δεκαετίες και πώς μπορεί η χώρα να μετατρέψει σε στρατηγικό πλεονέκτημα την ανάδειξή της σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο.

Δίνουμε την ευκαιρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, να συμβαδίσει με τις διεθνείς τάσεις, ενισχύουμε την εξωστρέφεια και παρέχουμε περισσότερες επιλογές στους νέους μας».

 

