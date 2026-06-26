Μη τρομάξετε: Γιατί θα πετάξουν μαχητικά πάνω από την Αττική σήμερα

Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από τον νομό Αττικής, θα πραγματοποιηθούν, σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, περίπου στις 10:00.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι πτήσεις θα γίνουν στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης για την ορκωμοσία των νέων ανθυποσμηναγών της Σχολής Ικάρων.
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