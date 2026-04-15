Δύο αδέρφια, 22 και 24 ετών, είπαν να κάνουν μια... «επιχειρηματική κίνηση» το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, τρυπώνοντας από ένα σπασμένο παράθυρο σε αποθήκη σπιτιού στον Βόλο για να κλέψουν σίδερα. Λογάριαζαν όμως χωρίς τους ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, το ζευγάρι άκουσε θόρυβο, κατέβηκε με τον φακό και τους έπιασε στα πράσα. Οι νεαροί άρχισαν τις συγγνώμες, αλλά μόλις άκουσαν τη λέξη «αστυνομία», τα πράγματα ξέφυγαν εντελώς.

Σύμφωνα με τον 24χρονο, ο ιδιοκτήτης άρπαξε τον μικρό αδερφό από τον σβέρκο για να τον ακινητοποιήσει, ενώ η σύζυγος μπήκε στο... ρινγκ, μοιράζοντας χτυπήματα με ένα ξύλινο κοντάρι.

Ο μεγάλος αδερφός μπήκε στη μέση για να τον γλιτώσει και το έβαλαν στα πόδια, με τέτοιο πανικό που ξέχασαν πίσω το ένα από τα δύο ποδήλατά τους.

Η αστυνομία, που τους ήξερε ήδη καλά, δεν άργησε να τους μαζέψει. Στο δικαστήριο ζήτησαν πάλι συγγνώμη, τα έριξαν στα ναρκωτικά και χαρακτήρισαν την πράξη τους «χαζομάρα». Το δικαστήριο τους έριξε 4 μήνες φυλάκιση, με την Εισαγγελέα να δίνει το τελειωτικό χτύπημα: «Στη φυλακή, ενδεχομένως, θα μπορέσετε να σκεφτείτε σοβαρά το ενδεχόμενο της απεξάρτησης».