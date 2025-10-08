Μενού

Μια ελληνική πόλη - έκπληξη στους καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς της Ευρώπης

Μια ελληνική πόλη βρίσκεται ανάμεσα στους 16 καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Reader symbol
Newsroom
Πρέβεζα
Η πόλη της Πρέβεζας | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Η ιστοσελίδα για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη, European Best Destinations ξεχώρισε 16 προορισμούς που υπόσχονται να προσφέρουν μια αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία στους ταξιδιώτες. Οι γεύσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας, είτε πρόκειται για ένα γεύμα σε ένα βραβευμένο εστιατόριο είτε για street food είτε για την απόλαυση της απλής παραδοσιακής κουζίνας σε μια ταβέρνα. Μια ελληνική πόλη φιγουράρει στη λίστα με τους καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς της Ευρώπης - και όχι, δεν είναι αυτή που νομίζετε!

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ