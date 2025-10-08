Μια ελληνική πόλη - έκπληξη στους καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς της Ευρώπης

Η ιστοσελίδα για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη, European Best Destinations ξεχώρισε 16 προορισμούς που υπόσχονται να προσφέρουν μια αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία στους ταξιδιώτες. Οι γεύσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας, είτε πρόκειται για ένα γεύμα σε ένα βραβευμένο εστιατόριο είτε για street food είτε για την απόλαυση της απλής παραδοσιακής κουζίνας σε μια ταβέρνα. Μια ελληνική πόλη φιγουράρει στη λίστα με τους καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς της Ευρώπης - και όχι, δεν είναι αυτή που νομίζετε!
