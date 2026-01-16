Μενού

Μια μέρα στα Καλάβρυτα: Βόλτα στη φύση και την ιστορία

Ονειρεμένα φυσικά τοπία, αξιοθέατα με μεγάλη ιστορία και μοναδικές διαδρομές. Τι να δείτε και τι κάνετε σε μία μέρα στα Καλάβρυτα.

Reader symbol
Newsroom
Καλάβρυτα
Καλάβρυτα | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, τα Καλάβρυτα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα και όχι μόνο. Ονειρεμένα φυσικά τοπία, αξιοθέατα με ιστορία και μοναδικές διαδρομές συνθέτουν την εικόνα ενός προορισμού που αξίζει να γνωρίσετε όλες τις εποχές του χρόνου.

Το σκηνικό είναι ακόμα πιο μαγευτικό όταν πέφτουν τα πρώτα χιόνια, με τους λάτρεις των χειμερινών σπορ να γεμίζουν την κωμόπολη. Χτισμένη στις πλαγιές των Αροανίων, σε υψόμετρο 735 μέτρων, η ορεινή κωμόπολη της Αχαΐας είναι ιδανική ακόμα και για σύντομες αποδράσεις. 

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ