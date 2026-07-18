Μία οδός, τρία ονόματα: Ο δρόμος στην Αττική που έχει γραφτεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους

Τα ονόματα που βλέπουμε καθημερινά σε κάθε δρόμο της πόλης, καθόλου τυχαία δεν είναι. Κάθε οδός παίρνει το όνομά της για συγκεκριμένους λόγους που φέρουν συγκεκριμένο πολιτικό, κοινωνικό, ιστορικό και ιδεολογικό πρόσημο. Τα ονόματα αυτά δίνονται συνήθως από τους κατά τόπους Δήμους για να τιμηθούν ιστορικά πρόσωπα, προσωπικότητες, γεγονότα ή τοπωνύμια της περιοχής.

Τυχαίνει πολύ συχνά να βλέπουμε το όνομα μιας οδού σε περισσότερες από μία περιοχές, αλλά, πόσο συχνά συμβαίνει να βλέπουμε μία οδό γραμμένη με διαφορετικούς τρόπους;

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Και όμως, μια οδός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής έχει γραφτεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Πρόκειται για την οδό Κούγκι Σαμουήλ, η οποία φαίνεται να έχει καταγραφεί με 3 διαφορετικούς τρόπους στις πινακίδες ονοματοθεσίας οδών.

Το παράδοξο αυτό γεγονός, εντόπισε ο διδάκτορας Ιστορίας Σταύρος Παναγιωτίδης, ο οποίος βρήκε και φωτογράφισε τις πινακίδες και τις ανέβασε στη συνέχεια στο Facebook.

Οι εικόνες μαρτυρούν πως οι πινακίδες με τα διαφορετικά ονόματα, έχουν τοποθετηθεί σε διαφορετική χρονική περίοδο, αφού είναι και διαφορετικές στο χρώμα αλλά και φέρουν διαφορετικά σημάδια του χρόνου.

Ο κοσμοκαλόγερος Σαμουήλ και η ανατίναξη στο Κούγκι

Όπως κάθε δρόμος που περπατάμε καθημερινά έχει τη δική του ιστορία και κάθε ταμπέλα και διεύθυνση φέρει ένα ιδεολογικό και κοινωνικό υπόβαθρο, έτσι και η οδός Κούγκι Σαμουήλ στον Άγιο Δημήτριο, πήρε το όνομά της για να τιμήσει την αυταπάρνηση και αυτοθυσία του μαχητικού κοσμοκαλόγερου Σαμουήλ.

Στις 13 Δεκεμβρίου 1803, όταν το Σούλι ήταν υπό την πολιορκοία του Αλή Πασά, ο κοσμοκαλόγερος Σαμουήλ έμεινε στην πυριτιδαποθήκη του υψώματος Κουγκίου μαζί με πέντε ακόμη Σουλιώτες και ανατίναξε την ιερά Μονή του Αγίου Αθανασίου προκειμένου αυτή να μην πέσει στα χέρια του Πασά.

Η ηρωική αυτή αυτοθυσία πέρασε στην ιστορία και μέχρι και έτσι ο καλόγερος Σαμουήλ θεωρείται από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του Σουλίου.