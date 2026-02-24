Μια τοιχογραφία για τους 200 της Καισαριανής: Oι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών «αποτύπωσαν» την ιστορία

Οι φοιτητές της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών βρήκαν τρόπο να τιμήσουν τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την 1η Μαΐου του 1944 από τους Ναζί κατακτητές.
Πολλοί από αυτούς είχαν ήδη φυλακιστεί από το καθεστώς Μεταξά και παραδόθηκαν στους κατακτητές, γράφοντας μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
Μετά την ανεύρεση των φωτογραφιών και την αποκάλυψη συγκινητικών προσωπικών ιστοριών, οι φοιτητές προχώρησαν στη δημιουργία μιας μοναδικής τοιχογραφίας.
Η τοιχογραφία αποτυπώνει μία από τις ιστορικές φωτογραφίες και λειτουργεί ως ένα ακόμη, αυτοσχέδιο μνημείο μνήμης - ένας τρόπος να σταθεί η νέα γενιά απέναντι στο παρελθόν, να το κοιτάξει κατάματα και να το τιμήσει.
