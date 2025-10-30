Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) στην οδό Χαϊνά στη Χαλκίδα, όταν μηχανάκι παρέσυρε ένα μικρό παιδί, προκαλώντας αναστάτωση σε περαστικούς και κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών στο evima.gr, το δίκυκλο, μάρκας Piaggio Beverly, χτύπησε το παιδί και ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο, φεύγοντας προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες.

Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληθαίνουν οι αναρτήσεις πολιτών που ζητούν πληροφορίες για τον εντοπισμό του οδηγού του δικύκλου, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες.