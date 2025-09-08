Μηχανόβιος στην Ελλάδα περνάει τα διόδια τσάμπα αλλά τρώει την μπάρα στο κεφάλι: «Θα σκοτωθείς για 2 ευρώ»

Είναι κάτι σύνηθες, αλλά φυσικά ελοχεύει κινδύνους. Πολλοί οδηγοί μηχανής περνάνε τα διόδια δίχως να πληρώσουν. Επιταχύνουν όταν περνάει ο μπροστινός τους, είναι πιο ευέλικτες οι μηχανές και χαμηλές και πολλές φορές καταφέρνουν να γλιτώσουν το κόμιστρο.

Όχι ανώδυνα όμως...

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει γίνει viral στο TikTok, οδηγός μηχανής, προσπάθησε και πέρασε εν τέλει από τα διόδια τσάμπα, ωστόσο έφαγε την μπάρα στο κεφάλι.

Μάλιστα έγραψε χαρακτηριστικά και ο ίδιος στο βίντεό του «οι μαγκιές πληρώνονται».

Στα σχόλια βέβαια από κάτω του επισημαίνουν το αυτονόητο:

Ρε αδερφέ θα σκοτωθείς για 2 ευρώ.

5-10 χιλιάρικα μηχανή αλλά τσιγκούνης στο 1,40 ευρώ!

Την ώρα που το κοίταγα έσκυψα μην την φάω.

2€ κοστολογεί τη ζωή του και την αξιοπρέπεια του ζωντόβολο τι περιμένεις!

Μ αρέσει που το ποσταρεις κι όλας για 1 ευρώ ρισκάρεις τη ζωή σου.

Αγοράζεται μηχανάκια που στοιχίζουν πάνω από 10.000€ και δεν δίνεται δύο ευρώ να περάσετε τα διόδια σαν άνθρωποι.. θα σκοτωθείτε για 2 ευρώ.

Άμα σου λείπουν ρε φίλε, κάτσε σπίτι και δες τηλεόραση.