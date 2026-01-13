Μηχανοκίνητη πορεία ταξί στη Θεσσαλονίκη: 48ωρη απεργία με αίτημα την παράταση της ηλεκτροκίνησης

Μηχανοκίνητη πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, με τελικό προορισμό το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τρίτης οδηγοί ταξί, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που συνεχίζεται έως τα ξημερώματα της Πέμπτης 15/1.

Οι οδηγοί επιχείρησαν να επιδώσουν ψήφισμα στον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς απουσίαζε.

Νωρίτερα πραγματοποίησαν γενική συνέλευση σε αίθουσα του «Νικόλαος Γερμανός» στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, όπου αποφασίστηκε η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμη και με επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες ή απεργία διαρκείας, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση από το υπουργείο Μεταφορών. Το απόγευμα αναμένεται νέα σύσκεψη για τον καθορισμό των αυριανών δράσεων.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης, κανένα ταξί δεν θα κυκλοφορεί στην πόλη», δήλωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής», Κλήμης Λεοντιάδης, σημειώνοντας ότι έχει ήδη αποσταλεί επιστολή με αίτημα συνάντησης με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ενώ εξετάζεται και νέα κινητοποίηση στην Αθήνα.

Κεντρικό αίτημα των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί αποτελεί η παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2026, μετά το 2030 ή το 2035, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και μόνο αφού προηγηθούν οι αναγκαίες υποδομές.

Όπως τόνισε ο κ. Λεοντιάδης, το κόστος αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων είναι υψηλό, δεν υπάρχει επαρκές δίκτυο φορτιστών ούτε υποστήριξη σε συνεργεία και ανταλλακτικά, ενώ η αυτονομία δεν καλύπτει τις ανάγκες του επαγγέλματος. «Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει ούτε μία πιάτσα ταξί με φορτιστή», υπογράμμισε.

Στη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιούνται περίπου 2.000 ταξί, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι υβριδικά ή φυσικού αερίου. Στα αιτήματα του κλάδου περιλαμβάνονται, επίσης, το ζήτημα του ποινικού μητρώου, οι ρυθμίσεις που ευνοούν τα Ι.Χ. βαν, καθώς και λύσεις στο φορολογικό και στις υπέρογκες -όπως τονίζουν- χρεώσεις του πάρκινγκ P5 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».