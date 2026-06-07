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Μικρά, αλλά πανέμορφα: 7 ελληνικά νησιά που θα νιώσεις σαν να σταμάτησε ο χρόνος

Μπορεί εκατομμύρια τουρίστες απ΄όλο τον κόσμο να επισκέπτονται τα ελληνικά νησιά, ωστόσο υπάρχουν κάποια που έχουν καταφέρει να μείνουν ανέγγιχτα από τον χρόνο.

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Κουφονήσια
Στιγμιότυπο από τα Κουφονήσια | EUROKINISSI / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Υπάρχουν ακόμη ελληνικά νησιά όπου το καλοκαίρι μοιάζει να κυλά με τους δικούς του ρυθμούς. Νησιά που δεν παρασύρθηκαν από τον μαζικό τουρισμό και δεν έχασαν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα, διατηρώντας ζωντανές τις παραδόσεις, την αρχιτεκτονική και τη μοναδική ατμόσφαιρα που τα κάνει να ξεχωρίζουν. Εκεί, οι μέρες κυλούν πιο αργά, τα σοκάκια παραμένουν γεμάτα ιστορίες και οι εικόνες του τοπίου συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει το ελληνικό καλοκαίρι όπως το έχουμε αγαπήσει μέσα από αναμνήσεις και καρτ ποστάλ.

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