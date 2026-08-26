Στην προβλήτα του λιμανιού της Λέσβου (Μυτιλήνη) προσέκρουσε το επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο «Αριάδνη», μετά από θραύση κάβων κατά τη διαδικασία πρόσδεσης.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς–Χίος–Μυτιλήνη, μεταφέροντας 286 επιβάτες, 70 Ι.Χ., 37 φορτηγά και 19 δίκυκλα. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.