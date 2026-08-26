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Μικρή «περιπέτεια» για επιβάτες στη Λέσβο: Το πλοίο «Αριάδνη» προσέκρουσε στην προβλήτα

Στην προβλήτα του λιμανιού της Λέσβου (Μυτιλήνη) προσέκρουσε το επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο «Αριάδνη», θορυβώντας τους επιβάτες.

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Το πλοίο «Αριάδνη»
Το πλοίο «Αριάδνη» | superfast.com
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Στην προβλήτα του λιμανιού της Λέσβου (Μυτιλήνη) προσέκρουσε το επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο «Αριάδνη», μετά από θραύση κάβων κατά τη διαδικασία πρόσδεσης.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς–Χίος–Μυτιλήνη, μεταφέροντας 286 επιβάτες, 70 Ι.Χ., 37 φορτηγά και 19 δίκυκλα. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

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