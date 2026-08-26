Στην προβλήτα του λιμανιού της Λέσβου (Μυτιλήνη) προσέκρουσε το επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο «Αριάδνη», μετά από θραύση κάβων κατά τη διαδικασία πρόσδεσης.
Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς–Χίος–Μυτιλήνη, μεταφέροντας 286 επιβάτες, 70 Ι.Χ., 37 φορτηγά και 19 δίκυκλα. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
- Ο «γορίλας του Ιωαννίδη» Παρασκευάς Μπόλαρης και το «πραξικόπημα της πιτζάμας»
- Ντόλι Πάρτον: Η αιτία θανάτου της βασίλισσας της κάντρι και το πλούσιο φιλανθρωπικό της έργο
- Συγκινεί η Καίτη Γαρμπή με το αντίο της στον Δημήτρη Κόκοτα: «Δυόμισι χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα»
- Η ομιλία του Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ, το μασάζ με τα διυλιστήρια και οι ανησυχίες ενός κορυφαίου υπουργού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.