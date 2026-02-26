Μικροένταση στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο για τα Τέμπη στην Αθήνα - Πέταξαν μπογιές στο υπ. Εργασίας

Ένταση ξέσπασε στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που λαμβάνει χώρα στο κέντρο της Αθήνας για τα Τέμπη, όταν μερίδα συγκεντρωμένων πέταξαν μπογιές στο κτίριο του υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά από τον ΣΚΑΪ, κατά τη διάρκεια της πορείας μερίδα φοιτητών κινήθηκε προς το υπουργείο και πέταξε κόκκινες μπογιές ως ένδειξη υποστήριξης στις οικογένειες των πέντε γυναικών, που σκοτώθηκαν από την έκρηξη στη Βιολάντα.

Στη συνέχεια ενσωματώθηκαν με τους υπόλοιπους διαδηλωτές και συνέχισαν την ειρηνική πορεία τους.

Το κάλεσμα, να σημειωθεί, ήταν για τις 11:00 το πρωί στα Προπύλαια και μετά από ομιλίες, ξεκίνησε η πορεία που θα καταλήξει στην πλατεία Συντάγματος.

Πριν από την έναρξή της, η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγή επτά ατόμων, αλλά και τη σύλληψη ενός ανηλίκου που έφερε πάνω του μαχαίρι.

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα για τα Τέμπη | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/EUROKINISSI

