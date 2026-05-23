Η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το αιματηρό περιστατικό που έλαβε χώρα τα ξημερώματα στην περιοχή του Μικρολίμανου, με άνδρα να ανοίγει πυρ κατά αστυνομικών, αλλά και φωτογραφίες από τον βαρύ οπλισμό που είχε στη διάθεσή του.

«Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούσαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντόπισαν άνδρα να βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο καταστήματος της περιοχής, τον οποίο έκριναν ύποπτο και αποφάσισαν να προχωρήσουν στον έλεγχό του. Στη θέα των αστυνομικών, το εν λόγω άτομο επιχείρησε να απομακρυνθεί» σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί, όπως γίνεται γνωστό, ενημέρωσαν για την ιδιότητά τους, και τότε εκείνος «προέταξε όπλο που έφερε, εναντίον αστυνομικού, με προφανή σκοπό να το χρησιμοποιήσει».

Ένας άλλος αστυνομικός, τότε, «αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έκανε χρήση του ατομικού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος να τραυματιστεί και να ακινητοποιηθεί».

Ο οπλισμός του άνδρα που άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών στο Μικρολίμανο | ΕΛΑΣ

Ο άνδρας, που είναι μεταξύ άλλων γνωστός με το ψευδώνυμο «Τίτι» έπεσε τραυματισμένος και στο σημείο εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει φρουρούμενος.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του ενόπλου

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν 2 πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, καθώς και ένα περίστροφο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το πιστόλι που προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.

Παράλληλα στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί αρχικά, βρέθηκε σακίδιο που περιείχε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, καθώς και 6 χειροβομβίδες λόγος για τον οποίο, στο σημείο κλήθηκε και προσήλθε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ..

Το προφίλ του δράστη των πυροβολισμών στο Μικρολίμανο

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, πρόεκυψε ότι πρόκειται για 42χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο εν λόγω, το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτισε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη.

Η έρευνα για το περιστατικό στο Μικρολίμανο συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε..