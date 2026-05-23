Βαρύ ποινικό παρελθόν είχε ο άνδρας ο οποίος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών έξω από κατάστημα στην περιοχή του Μικρολίμανου σήμερα, Σάββατο (23/05), τα ξημερώματα.

Όπως προκύπτει από τις νεότερες πληροφορίες που μεταφέρει το Mega, το άτομο αυτό, που είχε στην κατοχή και σάκο με 6 χειροβομβίδες και όπλα, είχε καταδικαστεί για σειρά σοβαρών υποθέσεων.

Ειδικότερα, φαίνεται ότι ανήκει στη γνωστή συμμορία με τα καλάσνικοφ που είχε διαπράξει περισσότερες από 70 ληστείες σε καταστήματα και σπίτια την περίοδο 2009-2012.

Εμπλέκεται σε υπόθεση δολοφονίας ενός άνδρα, αλλά και είχε κρατήσει ομήρους αστυνομικούς στην προσπάθειά του να δραπετεύσει από το τμήμα Μεταγωγών όπου κρατούνταν το 2019.

Επίσης, έχει κατηγορηθεί για σωματικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία, βιασμούς κ.α.

Οι Αρχές τον είχαν απελάσει στην Αλβανία, όπου οδηγήθηκε στις φυλακές, αλλά κατάφερε να μπει και πάλι στη χώρα.

Το περιστατικό στο Μικρολίμανο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα οκτώ αστυνομικών προσέγγισε έναν άνδρα προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ύποπτος αντέδρασε αιφνιδιαστικά, προτάσσοντας όπλο προς τους αστυνομικούς και επιχειρώντας να πυροβολήσει. Ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντας τον άνδρα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ αμέσως αποκλείστηκε η περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τρία όπλα, καθώς και σάκο που περιείχε έξι χειροβομβίδες.

Λόγω της σοβαρότητας του ευρήματος, στο σημείο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο ανέλαβε τον έλεγχο και την ασφαλή απομάκρυνση των εκρηκτικών.