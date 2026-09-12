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Μικρός πιανίστας έπαιξε το «Ώρες μικρές» και συγκίνησε τους περαστικούς στο μετρό

Μια ξεχωριστή μουσική στιγμή έζησαν οι επιβάτες του μετρό στο Σύνταγμα, όταν ένας μικρός πιανίστας κάθισε στο πιάνο του σταθμού και έπαιξε το «Ώρες μικρές» του Μαζωνάκη.

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Μικρός πιανίστας στο Σύνταγμα | TikTok/ kokovios
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Μια ξεχωριστή μουσική στιγμή έζησαν οι επιβάτες του μετρό στο Σύνταγμα, όταν ένας μικρός πιανίστας κάθισε στο πιάνο του σταθμού και άρχισε να παίζει τη γνωστή μελωδία από το τραγούδι «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ερμηνεία του νεαρού μουσικού δεν πέρασε απαρατήρητη. Αρκετοί περαστικοί κοντοστάθηκαν για λίγα λεπτά, αφήνοντας στην άκρη τη βιασύνη της καθημερινότητας για να απολαύσουν τη μουσική του.

Η μελωδία του αγαπημένου τραγουδιού γέμισε τον σταθμό με μια διαφορετική ατμόσφαιρα, χαρίζοντας στους επιβάτες μια αυθόρμητη και συγκινητική στιγμή μέσα στην καθημερινή τους διαδρομή.

@kokovi0s

♬ Fingers on the Bone - Moss Milner

 

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