Μήλος: Μπλόκο από το ΣτΕ στις εργασίες για το ξενοδοχειακό συγκρότημα White Coast

Φρενάρουν οι οικοδομικές εργασίες για την επέκταση ξενοδοχείου στην παραλία Μύτακας της Μήλου, μετά από απόφαση του ΣτΕ.

Ειδικότερα, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Χρήστου Ντουχάνη επέρχεται:

αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 21704/05.08.2024 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σχετικά με την επέκταση ξενοδοχειακού καταλύματος στον οικισμό Μύτακα της Δημοτικής Κοινότητας Τριοβασάλου, ν. Μήλου,

παύση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών βάσει της σχετικής οικοδομικής άδειας, που είχε ισχύ μέχρι τις 31.12.2025, ακόμη και εάν έχει εκδοθεί αναθεώρηση της άδειας αυτής με παράταση της ισχύος της.

Της προσωρινής διαταγής του κ. Ντουχάνη είχε προηγηθεί απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου για την αναστολή των οικοδομικών εργασιών.

Η ισχύς της προσωρινής διαταγής ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αναστολής που έχει καταθέσει ο Δήμος Μήλου διά του δικηγόρου του Βασίλη Παπαδημητρίου. Σχετική αίτηση είχε καταθέσει στο ΣτΕ ο Δήμος Μήλου κι άλλοι τρεις πολίτες.

Η εν λόγω αίτηση αναστολής, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣτΕ, κατατέθηκε από τον Δήμο Μήλου κ.λπ. στις 31.12.2025, ημερομηνία κατά την οποία έληγε η ισχύς της οικοδομικής άδειας και είχαν ήδη διενεργηθεί σχετικές οικοδομικές εργασίες.

Γιατί εστάλη αναφορά στην ΕΑΔ

Αναφορικά με πιθανές παραβάσεις της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, σε σχέση με την οικοδομική άδεια του υπό ανέγερση ξενοδοχείου στη θέση «Μύτακας» του Δήμου Μήλου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με εντολή του Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου και του Υφυπουργού Νίκου Ταγαρά, προέβη σήμερα στις παρακάτω ενέργειες:

Υπέβαλε αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη παρανομία ως προς τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας.

Απέστειλε έγγραφο προς τον Δήμο Μήλου:

Α. προκειμένου να ληφθεί κάθε αναγκαίο μέτρο για την διακοπή εκτέλεσης του συνόλου των οικοδομικών εργασιών, με βάση τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 18/89 (άρθρα 52 και 52Α). Αν υποβληθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, η αρμόδια Αρχή, εν προκειμένω ο Δήμος Μήλου, μπορεί να διατάξει άμεσα την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης άδειας.

Β. μέχρι την πλήρη διερεύνηση της νομιμότητας της οικοδομικής άδειας από την ΕΑΔ και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο εκκρεμεί σχετική αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής, κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση παύση των εργασιών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν βλαπτικά για το φυσικό περιβάλλον του νησιού.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ολοκλήρωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Δυτικών Κυκλάδων, στο οποίο υπάγεται η Μήλος, και θα καθορίσει οριστικά τους όρους δόμησης στο νησί.

Επισημαίνεται ότι αύριο, 28 Ιανουαρίου, ο ΥΠΕΝ θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο με τον Δήμαρχο Μήλου κ. Μανώλη Μικέλη, προκειμένου να συζητηθούν κοινές δράσεις για την περαιτέρω περιβαλλοντική προστασία του νησιού.

Μήλος: Η ανακοίνωση του δημάρχου

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του δημάρχου Μήλου, Μανώλη Μικέλη, στην οποία ανέφερε ότι: «με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν την υπόθεση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast στη θέση Μύτακας και προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων, ο Δήμος Μήλου κρίνει αναγκαίο να ενημερώσει υπεύθυνα τους πολίτες για τις συνεχείς, τεκμηριωμένες και θεσμικές ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει από το 2023 έως σήμερα».

Ειδικότερα, όπως τονίστηκε: «Ο Δήμος Μήλου ουδέποτε υπήρξε αδρανής. Αντιθέτως, έχει κινηθεί έγκαιρα, επανειλημμένα και με κάθε νόμιμο μέσο, με μοναδικό στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της νομιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος.

Χρονολόγιο βασικών ενεργειών του Δήμου Μήλου:

Δεκέμβριος 2023

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μήλου γνωμοδοτεί αρνητικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών μεγάλων τουριστικών καταλυμάτων στο νησί, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης του ΣΧΟΟΑΠ Μήλου.

Ιανουάριος 2024

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο White Coast, ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 271 κλινών.

2024 – 2025

Ο Δήμος αποστέλλει σειρά εγγράφων και αιτημάτων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την ΥΔΟΜ Μήλου, την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά, καθώς και προς άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας:

– έλεγχο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων,

– περιβαλλοντικούς και πολεοδομικούς ελέγχους,

– έλεγχο αιγιαλού, παραλίας και κοινοχρήστων προσβάσεων,

– έλεγχο τήρησης των όρων προστασίας Καταφυγίου Άγριας Ζωής,

– αναστολή οικοδομικών εργασιών.

Άνοιξη – Καλοκαίρι 2025

Ο Δήμος επανέρχεται με αιτήματα για αυτοψίες και ελέγχους από επιθεωρητές περιβάλλοντος και πολεοδομίας, ζητώντας πλήρη φάκελο αδειοδότησης και έλεγχο των πραγματικών δεδομένων του έργου.

Ιούνιος 2025

Υποβάλλεται αίτημα για αναστολή όλων των οικοδομικών εργασιών σε προστατευόμενες ζώνες έως την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της Μήλου.

Οκτώβριος 2025

Με απόφαση Δημάρχου, λόγω έναρξης οικοδομικών εργασιών επέκτασης, ο Δήμος αναθέτει σε νομικό εκπρόσωπο την άμεση άσκηση αίτησης αναστολής και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

Δεκέμβριος 2025

Καθώς καμία αρμόδια υπηρεσία δεν είχε αναστείλει τις εργασίες, ο Δήμος προσφεύγει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προχωρά σε εκθέσεις καταλογισμού ευθυνών για σχετικές οικοδομικές άδειες.

Ιανουάριος 2026

Ο Δήμος Μήλου ζητά εγγράφως από την ΥΔΟΜ την αναστολή της οικοδομικής άδειας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών, έως ότου το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφανθεί επί της αιτήσεως αναστολής που έχει καταθέσει ο Δήμος.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Μήλου έχει επανειλημμένα αιτηθεί συνάντηση δια ζώσης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, προκειμένου να παρουσιαστούν αναλυτικά τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης, οι θεσμικές ενέργειες του Δήμου και οι σοβαρές περιβαλλοντικές και πολεοδομικές διαστάσεις του έργου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει πραγματοποιηθεί κάποια δια ζώσης συνάντηση.

Ο Δήμος Μήλου

δεν αποδέχεται παρεμβάσεις που αλλοιώνουν ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον

ενεργεί αποκλειστικά εντός θεσμικού και νομικού πλαισίου

εξαντλεί κάθε διοικητικό και δικαστικό μέσο

συνεχίζει αταλάντευτα μέχρι την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης

Η πρόσφατη αναστολή εργασιών και η ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών αποτελούν αποτέλεσμα μακρόχρονης, τεκμηριωμένης και θεσμικής προσπάθειας και όχι συγκυριακής αντίδρασης.

Η Μήλος δεν είναι ούτε πεδίο αυθαιρεσίας ούτε τόπος άναρχων παρεμβάσεων. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται: το περιβάλλον, τη νομιμότητα, τον χαρακτήρα του νησιού, το δικαίωμα των πολιτών στην αλήθεια.Με διαφάνεια. Με επιμονή. Με θεσμική ευθύνη.

Μανώλης Μικέλης, Δήμαρχος Μήλου», αναφέρει.



