Μην βάζεις αυτές τις 5 συσκευές δίπλα στην κουζίνα – Υπάρχει λόγος

Η κουζίνα είναι από τα βασικά δωμάτια του σπιτιού και περνάμε αρκετές ώρες της ημέρας μας σε αυτή, είτε ετοιμάζεις εκεί τα γεύματά σου, είτε τα απολαμβάνεις. Όμως ο πάγκος της γεμίζει πάρα πολύ εύκολα και συνεχώς μπορεί να έχεις κάποιες συσκευές γύρω από τον χώρο της ηλεκτρικής κουζίνας.
Ωστόσο, οι περισσότεροι κατασκευαστές προτείνουν να υπάρχει περίπου 38 εκατοστά ελεύθερου πάγκου σε κάθε πλευρά, ώστε να μπορείς να μαγειρεύεις χωρίς να σε εμποδίζει τίποτα. Ο επιπλέον χώρος σού επιτρέπει να έχεις τα υλικά σου οργανωμένα και να ακουμπάς κοντά σου τα ζεστά πιάτα, κάνοντας το μαγείρεμα πιο εύκολο και ασφαλές.
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