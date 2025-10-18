«Μην πειράξετε τα ονόματα των θυμάτων»: Το κοινό μήνυμα από Ρούτσι και Καρυστιανού

Το δικό τους μήνυμα ζητώντας να μη σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, που είναι γραμμένα μπροστά στη Βουλή και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, έστειλαν η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι.

Στο περιθώριο εκδήλωσης με θέμα τα Τέμπη και τίτλο «δεν έχω οξυγόνο» που διοργανώθηκε στο θέατρο «Αλέκα», στην περιοχή του Ζωγράφου, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι «το θεωρούμε απαράδεκτο, αντισυνταγματικό. Ουδέποτε κινδύνευσε το μνημείο (του Αγνώστου Στρατιώτη).

Τόπος διαμαρτυρίας είναι το σημείο και απευθυνόμαστε ουσιαστικά προς τη Βουλής. Αυτό θέλουν να αποφύγουν, αλλά δεν θα το αποφύγουν. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εκεί, να διαμαρτυρόμαστε, κάθε φορά που δεν λειτουργούν σωστά», ;όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Orange Press Agency.

Η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε ότι «το θέμα με τα ονόματα όμως είναι κάτι που μας αφορά, που μας αγγίζει. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η Πολιτεία που τα σκότωσε. Να επιτρέψει να παραμείνουν γραμμένα μέχρι το πέρας της δίκης. Εξάλλου, με το να γράψεις ένα όνομα δεν κάνεις βεβήλωση, ούτε καταστρέφεις το πεζοδρόμιο.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, ένας μικρός φόρος τιμής, ελπίζω να μη φανούν τόσο απάνθρωποι».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσι, επισήμανε ότι «το μόνο που έχω να πω είναι ότι ελπίζω μέχρι τελευταία στιγμή να μην το κάνουν. Γιατί θα μας βρουν απέναντι. Όχι μόνο εμάς, αλλά όλο τον κόσμο. Γιατί είναι μια πράξη ανήθικη, απάνθρωπη. Για μια ακόμα φορά συγκάλυψη».