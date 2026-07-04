Θεσσαλονίκη: Τα σενάρια για τους εμπρησμούς που εξετάζει η ΕΛΑΣ - Οι ποινές που αντιμετωπίζουν οι δράστες

Οι Αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, λίγα 24ωρα μετά τις συντονισμένες επιθέσεις με εμπρηστικούς μηχανισμούς σε οικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε Τούμπα και Πυλαία.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, που έχει αναλάβει την υπόθεση, εκτιμά πως οι δράστες ήταν τουλάχιστον τρεις και χρησιμοποίησαν μοτοσυκλέτα για τις μετακινήσεις τους, ολοκληρώνοντας το έργο τους μέσα σε διάστημα μόλις 17 λεπτών.

Παράλληλα, διερευνάται αν πρόκειται για την ίδια ομάδα που ευθύνεται για την τραγωδία σε πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης, όπου από την ανάφλεξη έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Η τραγική διάσταση της υπόθεσης

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η σοβαρότητα της κατάστασης είναι ακραία. Όπως εξήγησε, η έκρηξη σε αυτοκίνητο προκάλεσε δευτερογενή ανάφλεξη καυσίμων, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί ταχύτατα στο κτίριο. Η κα Δημογλίδου τόνισε πως τέτοιες ενέργειες, ακόμη και με «απλής μορφής» μηχανισμούς, εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους.

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Είναι ενδεικτικό πως οι Αρχές δεν αναμένουν ανάληψη ευθύνης, δεδομένου του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Αν και μέρος των πειστηρίων υπέστη φθορές κατά την κατάσβεση, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν αισιόδοξα ότι τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια θα οδηγήσουν σύντομα στην ταυτοποίηση των δραστών.

Το νομικό πλαίσιο: Ποινές «ισόβια συν»

Ο δικηγόρος Θεόδωρος Καραγιάννης αναλύει στο Mega τις πιθανές νομικές συνέπειες για τους δράστες, εφόσον η δίωξη ασκηθεί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, πέραν της κατοχής εκρηκτικών και της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση.

«Αν δεν χορηγηθεί ελαφρυντικό, η ποινή μπορεί να φτάσει σε ισόβια κάθειρξη συν 20-25 έτη, οδηγώντας σε μια πραγματική έκτιση 25 ετών», υπογραμμίζει ο κ. Καραγιάννης, τονίζοντας πως πρόκειται για μια ποινή που ουσιαστικά στερεί μια ολόκληρη ζωή.

Ο δικηγόρος Θεόδωρος Καραγιάννης υπογράμμισε: «Άμα η δίωξη κινηθεί – πέρα από την έκρηξη και την κατοχή εκρηκτικών υλών που έτσι κι αλλιώς είναι κακουργήματα με πολύ μεγάλη ποινή – και για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και δεν πάρουν ελαφρυντικό, στο τέλος θα έχουμε μια ποινή ισόβια συν.

Άρα αυτό εκ των πραγμάτων σημαίνει έκτιση 25 έτη, πραγματικά, με το παρόν πλαίσιο. Συν την τρομοκρατική οργάνωση, αλλά το βασικό είναι αν πάει ως ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, γιατί έχουμε τα ισόβια.

Γενικά μπορεί σε κάποιον να χορηγηθεί ελαφρυντικό, γιατί π.χ. μπορεί δέκα χρόνια στη φυλακή να έχει μια υποδειγματική ζωή. Ή μπορεί να ήταν κάποιος «υπόδειγμα» στην κοινωνία που – δεν λέω τώρα – «υπόδειγμα» στην κοινωνία που είχε μια εξαίρεση.

Άρα, αν εξαιρέσουμε τέτοιες περιπτώσεις, εδώ πέρα αν κινηθεί η δίωξη με ενδεχόμενο δόλο, θα έχουμε έτσι κι αλλιώς μια ποινή ισόβια συν 20-25 χρόνια κάθειρξη».

Σχετικά με την ιεραρχία της εγκληματικής ομάδας, ο ίδιος ξεκαθαρίζει: «Οι ηθικοί αυτουργοί αντιμετωπίζουν το ίδιο πλαίσιο ποινών με τους φυσικούς αυτουργούς. Μόνο για τους απλούς συνεργούς υπάρχει η πιθανότητα μειωμένης ποινής».