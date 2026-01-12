Ύστερα από τρεις ώρες σύσκεψης που έλαβαν χώρα στη Λάρισα, οι αγρότες αποφάσισαν να πουν «όχι» στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των αγροτών, και από τη Νίκαια αλλά και το σύνολο των μπλόκων που συγκροτούν την Πανελλαδική Επιτροπή δεν θα συμμετάσχουν στον διάλογο.

Όπως τόνισαν στο μπλόκο της Νίκαιας πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ κ.κ. Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας, σύμωνα με το onlarissa.gr, κάτω από τα χειροκροτήματα των αγροτών, ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό με τους δικούς τους όρους δηλαδή τις δύο επιτροπές συνολικά 35 εκπροσώπων και ταυτόχρονα αναμένοντας απάντηση από την κυβέρνηση κλιμακώνουν.

«Να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε να ζητάμε συνάντηση με τον ίδιο και την κυβέρνησή του, τα 35 μέλη σε δύο επιτροπές, αλλά ταυτόχρονα θα κλιμακώνουμε. Θα του κλείνουμε τους δρόμους όσες ώρες θέλουμε, σε όποιο σημείο θέλουμε», τόνισε ο Σωκρατης Αλειφτήρας.

«Ζητάμε ξανά από την κυβέρνηση συνάντηση, να ορίσει συνάντηση και θα κλιμακώσουμε. Θα παίξουμε όλα τα χαρτιά μας, θα κατέβουμε στην Αθήνα. Να διατηρήσουμε ενότητα, είμαστε στην πιο κρίσιμη ώρα. Από αύριο κλιμακώνουμε, να καταλάβουν ποιος έχει τη δύναμη», υπογράμμισε ο Ρίζος Μαρούδας.

«Την Αθήνα δεν την θέλουνε, όταν κατέβουμε θα γίνουν δεύτερα Τέμπη. Θα πλημμυρίσει με εκατομμύρια κόσμου όλη η Αθήνα», υπογράμμισε ο Κώστας Χατζής, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας.

Αναλυτικότερα ο Σωκράτης Αλειφτήρας επισήμανε: «Καταλαβαίνω την κόπωση όλων μας, αλλά δεν επιτρέπεται μετά από 45 μέρες να κάνουμε πίσω στη ζωή και την αξιοπρέπειά μας, στην ίδια την επιβίωσή μας.

Την προηγούμενη φορά που κλιμακώσαμε και περιμένοντας τον διάλογο, ως ένδειξη καλής θέλησης, είπαμε δεν θα προχωρήσουμε σε κανένα είδος κλιμάκωσης. Απ’ ότι φάνηκε κάναμε λάθος, έπρεπε να του είχαμε κλειστούς τους δρόμους και να δούμε αν σήμερα θα αρνούνταν την συνάντηση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Στη συντονιστική ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις. Σας ζητάω να μην το βάλουμε κάτω τώρα. Να μην μας καταβάλλει ούτε η κούραση, ούτε οι απειλές μέσω τηλεφωνημάτων και η όποια τρομοκρατία στήνουν κατά του αγροτικού κινήματος. Να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε να ζητάμε συνάντηση με τον ίδιο και την κυβέρνησή του, τα 35 μέλη σε δύο επιτροπές, αλλά ταυτόχρονα θα κλιμακώνουμε. Θα του κλείνουμε τους δρόμους όσες ώρες θέλουμε, σε όποιο σημείο θέλουμε».

Η πρώτη αντόδραση της κυβέρνησης στο «όχι» στον αγροτών

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο «όχι» των αγροτών. «Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είχε πει «Ναι» στο διάλογο με τους αγρότες, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στις 6 Δεκεμβρίου από το Μαρκόπουλο, να τους προτείνει συνάντηση, εφόσον έχουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα.

Σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Γιατί, όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο. Η τελευταία πρόσκληση σε συνάντηση από την Κυβέρνηση ήταν χθες το απόγευμα και μάλιστα για δύο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό καθώς η μία ομάδα εκπροσώπων των μπλόκων δεν επιθυμούσε να προσέλθει μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κινητοποιήσεων.

Από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι ο διάλογος προϋποθέτει κανόνες λειτουργίας, ώστε να είναι αποτελεσματικός και όχι προσχηματικός. Η πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό 20 εκπροσώπων ανά συνάντηση αποτελεί στοιχειώδη όρο, για να μπορεί να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να τίθεται εκ των υστέρων υπό αμφισβήτηση κάτι που είχε εξαρχής γνωστοποιηθεί.

Ωστόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25.

Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της Κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές.

Από την πρώτη στιγμή, ως Πολιτεία τηρήσαμε κάθε υπόσχεση, αφού λάβαμε την έγκριση από την Ε.Ε. και ολοκληρώσαμε το σύνολο των πληρωμών, φθάνοντας τα 3,8 δις ευρώ, ποσό ρεκόρ σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ σε συνέχεια όσων πολλών έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ικανοποιούμε την πλειονότητα των αιτημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.

Ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς – στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας – και όχι για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων.

Η Κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική.

Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές», αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές.

Τι ζητούν οι αγρότες για να πουν το «ναι» σε διάλογο

Οι αγρότες από τα μπλόκα της πανελλαδικής επιτροπής ξεκαθάρισαν ότι ακόμα και τελευταία στιγμή να δεχτεί το Μαξίμου τη σύνθεση που πρότειναν, θα προχωρήσουν σε διάλογο.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Νέα Δημοκρατία δεν είναι θετικά προσκείμενη στη σύνθεση «2+10» που ζητά η Πανελλαδική. Δηλαδή οι αγρότες ζητούν να γίνει η συζήτηση με δύο επιτροπές: Η πρώτη με 25 αγρότες και η δεύτερη με δέκα κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς.

Το Μέγαρο Μαξίμου έκανε σαφές σήμερα ότι «δεν δέχεται τελεσίγραφα» με φόντο την άρνηση της Πανελλαδικής Επιτροπής για διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αν δεν κάνει δεκτό το αίτημα για τη σύσταση δύο επιτροπών. Ωστόσο, η κυβέρνηση λέει «ναι» στους αγρότες που διαφορούνται και επιθυμούν συνάντηση αύριο στις 15:00.

Συγκεκριμένα, νωρίτερα, η αντίδραση της κυβέρνησης μετά την πρώτη αναφορά για άρνηση σε διάλογο ήταν η εξής: «Θα είναι δύο οι συναντήσεις, επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι σε συνάντηση με κάποιους άλλους, αλλά η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης.

«Περιμένουμε τα ονόματα συμμετεχόντων για λόγους ασφαλείας πρέπει να είναι εγκαίρως, αλλά και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι πανηγύρι χωρίς αποτέλεσμα», προσέθεσε.

Συνεπώς όπως όλα δείχνουν, οι αγρότες που σίγουρα θα συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι από τα μπλόκα στη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και την Κρήτη και ετοιμάζονται για το ξεχωριστό ραντεβού τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι. Δηλαδή, πρόκειται για τη συνάντηση του μπλόκου των πράσινων φαναριών και άλλων 16 μπλόκων και συλλόγων, με τον πρωθυπουργό.

Αγρότες: Ποιοι θα συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

