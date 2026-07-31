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Μήνυμα του 112 για εκκένωση στο Χαϊδάρι: «Κατευθυνθείτε προς Περιστέρι»

Μήνυμα για εκκένωση από το 112 εστάλη στους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας - Απομάκρυνση μέσω της Λεωφόρου Αθηνών προς το Περιστέρι.

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Η φωτιά στο Αιγάλεω
Η φωτιά στο Αιγάλεω | Orange Press Agency
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Μήνυμα του 112 εστάλη προς τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας προκειμένου να απομακρυνθούν από  δύο περιοχές του Χαϊδαρίου συγκεκριμένα την Αφαία και το Άνω Δάσος, λόγω της φωτιάς που καίει στο Ποικίλο Όρος.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αφαία Χαϊδαρίου και ‘Ανω Δάσος Χαϊδαρίου της Περιφέρειας Αττικής, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την φωτιά που μαίνεται κινητοποιήθηκαν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 Α/Φ και 5 Ε/Π, ένα εκ των οποίων για το συντονισμό τους. Συνδράμουν επίσης  υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας
Μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας | Screenshot
Βίντεο του Orange Press Agency δείχνει τις πρώτες εικόνες από το σημείο.
 

 

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