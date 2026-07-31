Μήνυμα του 112 για εκκένωση στο Χαϊδάρι: «Κατευθυνθείτε προς Περιστέρι»

Μήνυμα του 112 εστάλη προς τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας προκειμένου να απομακρυνθούν από δύο περιοχές του Χαϊδαρίου συγκεκριμένα την Αφαία και το Άνω Δάσος, λόγω της φωτιάς που καίει στο Ποικίλο Όρος.
Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αφαία Χαϊδαρίου και ‘Ανω Δάσος Χαϊδαρίου της Περιφέρειας Αττικής, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Για την φωτιά που μαίνεται κινητοποιήθηκαν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 Α/Φ και 5 Ε/Π, ένα εκ των οποίων για το συντονισμό τους. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες Ο.Τ.Α.
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