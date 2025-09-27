Μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία στο Ιόνιο: «Προσοχή στις μετακινήσεις»

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους του Ιονίου ενόψει των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων που αναμένονται στην ευρύτερη περιοχή.

Το μήνυμα καλεί τους κατοίκους των περιοχών που το έλαβαν να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους από το βράδυ του Σαββάτου έως και το βράδυ της Κυριακής.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία προβλέπονται τα εξής:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και

τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).