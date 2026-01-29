Το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μια από τις πέντε εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους κατά την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα είπαν σήμερα το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι της 47χρονης από το Προάστιο Καρδίτσας.

Ολόκληρο το χωριό, όπου ζούσε η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μητέρα τριών παιδιών, βρέθηκε στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και προσπάθησε να συμπαρασταθεί με όποιον τρόπο μπορούσε στην οικογένεια.

Πλήθος κόσμου, με άνθη στα χέρια, αποχαιρέτησε την άτυχη γυναίκα, ενώ κατά την εξόδιο ακολουθία η φιλαρμονική του Δήμου Καρδίτσας έπαιξε ένα τιμητικό άσμα. Στη συνέχεια ακολούθησε μακρά πομπή από την εκκλησία μέχρι το κοιμητήριο.

Μία ώρα αργότερα στον ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων κηδεύτηκε η Αγάπη Μπουνόβα.

Αύριο (30/01), όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στις άλλες δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη, κηδεύεται αύριο Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων. Επίσης τελείται στα Τρίκαλα η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, στον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.