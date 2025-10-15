«Μισό κιλό φέτα παντού»: Το Reddit συνέλεξε τις πιο «ελληνικές» συνήθειες

Μπορείτε να σηκωθείτε και να βαρέσετε μια προσοχή λίγο πριν διαβάσετε αυτό το κείμενο, να πιείτε μια γουλιά φρέντο εσπρέσο με εσάνς από κατσικίσια φέτα ή και απλά να γελάσετε με τις ρουτίνες και τις νευρώσεις και τα κολλήματα που δεν αποχωριζόμαστε, ακόμα και αν βρισκόμαστε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα.

Ο ρέντιτορ gmxleo ήταν εκείνος που έδωσε το πρόσταγμα, ώστε να δημιουργηθεί ένα νήμα στο Reddit με όλα εκείνα τα μικρά φετίχ, τις συνήθειες, τα κολλήματα που δεν αποχωριζόμαστε ποτέ, όσο κι αν θέλουμε να φορέσουμε κάθε λογής «ευρωπαϊκά» προσωπεία ευπρέπειας.

Τα περισσότερα είναι βγαλμένα από τη ζωή και μάλλον δεν θα ξεφύγουμε ποτέ από τη ζεστή και σουρεάλ αγκαλιά τους.

Το ακαδημαϊκό τέταρτο

«Να αργώ 5 με 15 λεπτά στα ραντεβού. Παραπάνω από αυτό χρειάζεται σοβαρός λόγος ( επίσης δέχομαι και από τους άλλους το ίδιο)»

Λεμόνια κανείς;

«Μισό λεμόνι στο ψυγείο μέχρι να ξεραθεί και να το πετάξω τότε σαν φυσιολογικός άνθρωπος» .(@consistentguava)

Εκείνα τα αλλαντικά που έμειναν στο ψυγείο από την εποχή της δραχμής

«Κατοχικό σύνδρομο. Να μη πετάω πότε φαγητό μέχρι εξαντλήσεως υλικών και δυνατοτήτων». (@phantomdark)

Με ολίγη

«Χειμώνα καλοκαίρι φρεντο εσπρέσο» (@practicalcrew)

ΜΟΝΟ ΦΕΤΑ

Τυρί φέτα στα πάντα (imkarnotaurus)

Υγρός χρυσός

«Η ποσότητα ελαιολάδου που μπαίνει στην χωριάτικη» (@noname086)

ΗΡΕΜΑ ΜΙΛΑΜΕ

«Μένω εξωτερικό. Έχει αγαλιασει η ψυχή μου που είναι ήσυχα εδώ πάνω. Αλλά όποτε μιλάω με τους φίλους μου σε βιντεοκληση η κανονική κλήση πάντα είμαι φωνακλάς». (@theglowingteapot)

Μα ποιος τρώει μεσημεριανό στις 12;

«Ζω εξωτερικό κι ακόμα θα φάω 2-3μμ. μεσημεριανό και μετά τις 9μμ. βραδινό». (@coldpassion)

Μλκ!

«Η χρήση της λέξης μαλάκα παντού. Μαλακία;» (@iRasGuru)

Go go go κομπολόι

«Το μπεγλέρι. Με κοιτάνε στο εξωτερικό (Λονδίνο και Παρίσι) λες και ειμαι εξωγήινος» (@stamatistzantopoulos)