Μισογυνιστικό παραλήρημα προέδρου ομάδας: «Το ποδόσφαιρο το έφτιαξαν άντρες, όχι κοριτσάκια»

Σάλος έχει προκληθεί μετά από μισογυνιστικές δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της ομάδας Τρικάλων, Στέλιος Μπάκας, σχετικά με το ποδόσφαιρο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως για εκείνον «το ποδόσφαιρο το έφτιαξαν οι άντρες, όχι κοριτσάκια».

«Το ποδόσφαιρο το έφτιαξαν οι άντρες, όχι κοριτσάκια. Κοριτσάκια έφτιαξαν το μπαλέτο και τα μήλα και διακρίνονται αυτοί που παίζουν με την καρδιά αετού και όχι σπουργιτιού, ο νοών νοείτω», δήλωσε συγκεκριμένα μέσα από ανάρτησή του στο Facebook.

Πολλοί από τους χρήστες των social media που είδαν την ανάρτηση του προέδρου του ΑΟ Τρικάλων δεν δίστασαν να αντιδράσουν με οργή στην αιχμηρή δήλωση του.

Οι εν λόγω δηλώσεις φέρεται να στόχευαν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας των Τρικάλων, η οποία αγωνίζεται στον τρίτο όμιλο στη Γ' Εθνική μετά από σειρά κακών εμφανίσεων.

Όπως αναφέρει το thetoc.gr, αξίζει να σημειωθεί ότι στα Τρίκαλα παίζουν και οι γυναίκες ποδόσφαιρο και με μεγάλη επιτυχία μάλιστα καθώς τη φετινή χρονιά η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της πόλης αγωνίζεται στην Α' Εθνική.