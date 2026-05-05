Missing Alert: Εξαφάνιση ανήλικου αγοριού στην Αττική – Έκκληση για βοήθεια

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μετά την εξαφάνιση του ανήλικου Γιάχια Μοχάμεντ, αιγυπτιακής καταγωγής, από την περιοχή της Αττικής. Τα ίχνη του παιδιού χάθηκαν την 01/05/2026.



Εξαφάνιση του Γιάχια (επ) Μοχάμεντ (ον) 16 ετώνhttps://t.co/ybfkH45s1H pic.twitter.com/YSEd27CPJA — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) May 5, 2026

Ο οργανισμός ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 05/05/2026, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Γιάχια Μοχάμεντ έχει ανάστημα 1.75 μ. και είναι αδύνατος στη σωματική του διάπλαση. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον κάνουν να ξεχωρίζει είναι τα πορτοκαλί του μαλλιά και τα πράσινα μάτια, ενώ το πρόσωπό του φέρει φακίδες και μούσι. Παρά το γεγονός ότι παραμένει άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του, η χαρακτηριστική του εμφάνιση αποτελεί το βασικό στοιχείο για την αναγνώρισή του από τους πολίτες.