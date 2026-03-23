Missing Alert στην Αλεξανδρούπολη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από δομή φιλοξενίας

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές στην Αλεξανδρούπολη μετά την εξαφάνιση του 13χρονου Khogyani Hilal Ahmad από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σήμερα, 23 Μαρτίου, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς εκφράζονται σοβαροί φόβοι για τη ζωή του.

Ο ανήλικος έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατος, με καστανά μαλλιά και μάτια, ενώ την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του φορούσε μαύρη αθλητική φόρμα και μαύρη μπλούζα. Παρακαλείται οποιοσδήποτε έχει την παραμικρή πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα με την «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.