Missing Alert: Συναγερμός στη Κρήτη για την εξαφάνιση μιας 17χρονης

Επείγουσα έκκληση για τον εντοπισμό της 17χρονης Ελένης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το απόγευμα της 10ης Ιουλίου 2026 από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο Οργανισμός ενημερώθηκε επίσημα για το περιστατικό σήμερα, 17 Ιουλίου, και κατόπιν σχετικού αιτήματος της οικογένειας, προχώρησε στην άμεση δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης. Η κινητοποίηση είναι άμεση, καθώς εκφράζονται φόβοι πως ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της νεαρής κοπέλας σε κίνδυνο.

Εξαφάνιση ανήλικης | Χαμόγελο του Παιδιού

H ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού:

«Στις 10/07/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης η Ελένη Φ. 17 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 17/07/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελένη Φ. έχει ύψος 1.60μ, είναι 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε φούξια στράπλες μπλούζα, άσπρο σόρτς και άσπρα αθλητικά παπούτσια».