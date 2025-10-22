Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Ο 18χρονος είπε ότι δεχόταν bullying στο σχολείο - «Ήθελα πάντα να την σκοτώσω»

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για την τραγική υπόθεση μητροκτονίας στα Τρίκαλα, όπου 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με μια πετσέτα και έπειτα ομολόγησε στην αστυνομία.

Όπως αποκαλύπτεται από ρεπορτάζ του Action 24, ο 18χρονος είπε ότι δεχόταν bullying από τους συμμαθητές στο σχολείο επειδή οι γονείς του ήταν χωρισμένοι. Διέμενε στο σπίτι του πατέρα του ενώ δεν επισκεπτόταν συχνά την μητέρα του καθώς δεν τα πήγαιναν καλά.

Ο 18χρονος αποκάλυψε στην αστυνομία πως για πολλά χρόνια η μητέρα του τον κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά και πως σκεφτόταν καιρό να την σκοτώσει:

«Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί με μάλωνε και δεν με πρόσεχε», φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς.

Το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) ο 18χρονος πήρε την αστυνομία τηλέφωνο και είπε «ελάτε στο σπίτι μου, έπνιξα τη μητέρα μου με μια πετσέτα».

Σύμφωνα με όσα είπε στις Αρχές, την ώρα που έβλεπαν τηλεόραση, σηκώθηκε, πήγε να πάρει μια πετσέτα από το μπάνιο και την έπνιξε. Οι γείτονες άκουγαν τους καυγάδες της μητέρας με τον 18χρονο.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες γειτόνων πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό παιδί που έμενε με τον πατέρα του και την αδερφή του. Δεν ερχόταν συχνά να δει την μητέρα του γιατί μάλωναν συχνά.

Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται ενώ ο 18χρονος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων και σήμερα οδηγείται σε ανακριτή και εισαγγελέα.