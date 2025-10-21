Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Πώς έγινε το φρικτό έγκλημα - Ο δράστης κάνει λόγο για κακοποίηση

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης των Τρικάλων, όπου 18χρονος έπνιξε την μητέρα μου με πετσέτα. Το μεσημέρι της Τρίτης )21/10) ο 18χρονος πήρε την αστυνομία τηλέφωνο και είπε «ελάτε στο σπίτι μου, έπνιξα τη μητέρα μου με μια πετσέτα».

Όπως μεταδίδει το Star οι αστυνομικοί αντίκρυσαν ένα πολύ ευγενικό παιδί που τους είπε ότι τον κακοποιούσε ψυχολογικά αλλά και σωματικά.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες γειτόνων πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό παιδί που έμενε με τον πατέρα του και την αδερφή του. Δεν ερχόταν συχνά να δει την μητέρα του γιατί μάλωναν συχνά.

Ωστόσο σήμερα την ώρα που έβλεπαν τηλεόραση, σηκώθηκε και πήγε να πάρει μια πετσέτα από το μπάνιο και την έπνιξε. Οι γείτονες άκουγαν τους καυγάδες της μητέρας με τον 18χρονο, ο οποίος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα Τρικάλων.

Η σορός της 57χρονης βρίσκεται προς ώρας στο σπίτι και αναμένεται να οδηγηθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας.