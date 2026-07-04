Ριζική αναμόρφωση του μισθολογικού καθεστώτος της ανώτατης ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προβλέπει η νέα απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Το νέο πλαίσιο, το οποίο έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ήδη από την 1η Ιουλίου 2026, θεσπίζει έναν νέο τρόπο υπολογισμού των αποδοχών με «εκτόξευση» της αμοιβής των Μητροπολιτών.

Οι αλλαγές αφορούν το σύνολο της εκκλησιαστικής ηγεσίας και συγκεκριμένα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, τους εν ενεργεία και τιτουλάριους Μητροπολίτες, καθώς και τους Τιτουλάριους και Βοηθούς Επισκόπους.

Μητροπολίτες: Πώς διαμορφώνονται οι νέοι μισθοί

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, οι μηνιαίες αποδοχές των ιεραρχών «κλειδώνουν» ποσοστιαία με βάση τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, οι οποίες ανέρχονται σε 5.191 ευρώ μικτά.

Ειδικότερα, ο Αρχιεπίσκοπος, οι εν ενεργεία Μητροπολίτες και οι Τιτουλάριοι Μητροπολίτες λαμβάνουν το 90% του ανωτέρω ποσού, που μεταφράζεται σε 4.671,90 ευρώ μικτά μηνιαίως.

Αντίστοιχα, για τους Τιτουλάριους και Βοηθούς Επισκόπους, οι αποδοχές ορίζονται στο 70% του μισθού των Μητροπολιτών, διαμορφούμενο στο ποσό των 3.270,33 ευρώ μικτά τον μήνα.

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Το πλέον καθοριστικό στοιχείο του νέου πλαισίου είναι η μετάβαση σε ένα μοντέλο «ενιαίου μισθού», καθώς διευκρινίζεται ρητά πως πέραν των βασικών μηνιαίων αποδοχών δεν πρόκειται να καταβάλλεται καμία άλλη οικονομική παροχή.

Η ρύθμιση αυτή συνεπάγεται την οριστική κατάργηση όλων των πρόσθετων ποσών που ίσχυαν με το προηγούμενο καθεστώς.

Συγκεκριμένα, παύουν να υφίστανται τα έξοδα παράστασης και οι αποζημιώσεις μετακινήσεων, ενώ καταργούνται και οι επιπλέον αμοιβές που σχετίζονταν με τη συμμετοχή των ιεραρχών σε επιτροπές, συμβούλια ή συνοδικά όργανα της Εκκλησίας.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Η διάταξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

«Άρθρο 56

Αποδοχές Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος - Τροποποίηση άρθρου 145 ν. 4472/2017

Στο άρθρο 145 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί αποδοχών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) η παρ. 3 καταργείται και το άρθρο 145 διαμορφώνεται ως εξής:

"Άρθρο 145

Αποδοχές

1. Οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος καθορίζονται ως εξής:

α) Οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών ορίζονται στο ύψος του ενενήντα τοις εκατό (90%) του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί ανωτάτων ορίων αποδοχών.

β) Οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές των Τιτουλάριων Επισκόπων και των Βοηθών Επισκόπων ορίζονται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) των αποδοχών της περ. α).

2. Πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή.

3. [Καταργείται]."».

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