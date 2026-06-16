«Να γίνουν σε όλους»: Οι αντιδράσεις των πολιτών για τις μισθολογικές αυξήσεις στους ιερείς

Αντιδράσεις προκάλεσε η είδηση των αυξήσεων έως και 95% στις αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας, όπως προβλέπει το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.



Αμέσως η είδηση έκανε τον κύκλο του διαδικτύου, με τους πολίτες να εκφράζουν την άποψή τους για το κατά πόσο είναι λογικό ή όχι το μέτρο.



Στο γκάλοπ που πραγματοποίησε το Orange Press Agency, με αφορμή την επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου, η πλειονότητα των ερωτηθέντων επιβεβαίωσε την έκταση που έχει πάρει το ζήτημα, δηλώνοντας ενήμεροι για την εξέλιξη, με αρκετούς να συμφωνούν ότι θα ήταν καλύτερο να δοθεί προτεραιότητα στη στήριξη επαγγελματικών κατηγοριών όπως οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί.



Συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 56, ο νέος τρόπος υπολογισμού των μηνιαίων μικτών αποδοχών για τον Αρχιεπίσκοπο, τους μητροπολίτες και τους τιτουλάριους μητροπολίτες καθορίζεται ως ένα ενιαίο ποσό, το οποίο πλέον συνδέεται απευθείας με τις ανώτατες αποδοχές που προβλέπονται για τη θέση του γενικού γραμματέα υπουργείου στο Δημόσιο.



Σύμφωνα με τη διάταξη, οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των μητροπολιτών και των τιτουλάριων μητροπολιτών θα αντιστοιχούν στο 90% του συγκεκριμένου ορίου. Με δεδομένο ότι το όριο αυτό ανέρχεται σε 5.191 ευρώ, το νέο ποσό διαμορφώνεται στις 4.671,90 ευρώ μεικτά τον μήνα.



Στον αντίποδα, υπήρξαν πολίτες οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν διαφωνούν επί της αρχής με την αύξηση στους μισθούς των ιεραρχών, επισημαίνοντας ωστόσο πως το βασικό ζήτημα είναι η στασιμότητα που εξακολουθεί να παρατηρείται στους μισθούς άλλων επαγγελματικών ομάδων και πως το ιδανικό θα ήταν να αυξάνονται γενικά οι μισθοί των πολιτών.

Τι λένε οι πολίτες για την αύξηση του μισθού στους ιεράρχες

Ο Άγγελος, που μόλις έδωσε για Πανελλήνιες, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια, χαρακτηρίζοντας την απόφαση άδικη σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατεί σε επαγγέλματα όπως των γιατρών και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ενώ «παρέχουν λειτούργημα, παραγκωνίζονται».



Ο Δημήτρης, κρίνοντας από τη δουλειά του, συμφωνεί ότι υπάρχει οικονομικό χάσμα, προσεγγίζει ωστόσο το θέμα διαφορετικά. Όπως εξηγεί, το ζητούμενο δεν είναι η μείωση των αποδοχών των ιερέων, «και αυτοί έχουν οικογένειες», αλλά να αυξηθεί το εισόδημα των υπόλοιπων. Σε ό,τι αφορά την κρατική χρηματοδότηση, θεωρεί ότι δεν χρειάζεται διατάραξη της παρούσας σχέσης μεταξύ Εκκλησίας και κράτους, αλλά «να κοπούν πόροι που είναι πραγματικά περιττοί».

Ο Βασίλης, από τη θέση του «κακοπληρωμένου εκπαιδευτικού», πιστεύει επίσης ότι θα ήταν δικαιότερο «να γίνουν αυξήσεις σε όλους τους τομείς, σε όλα τα επαγγέλματα και όχι μόνο σε ένα. Όποιο και να είναι αυτό. Είτε είναι ιερείς, είτε είναι γιατροί, είτε οτιδήποτε άλλο».

Οι αυξήσεις, επισημαίνει, πρέπει να είναι ισότιμες και με το βλέμμα σε εκείνους που καταβάλλουν συχνά μεγαλύτερο κόπο, «εργάτες που είναι στον δρόμο όπως σε κατασκευαστικά έργα». Πιστεύει επίσης ότι το κράτος δεν πρέπει να επωμίζεται ολόκληρο το βάρος της μισθοδοσίας των κληρικών, αλλά να το μοιραστεί με την Εκκλησία.



Σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, η Αγγελική και η Σπυριδούλα πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα. Η Σπυριδούλα, η οποία δηλώνει άθεη, θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος οι φόροι που καταβάλλει να πηγαίνουν προς έναν θεσμό που δεν θεωρεί απαραίτητο.

Αντίθετα, τα χρήματα αυτά θεωρεί ότι μπορούν να αξιοποιηθούν για να ενισχυθούν τομείς με μεγαλύτερη ανάγκη, όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Όπως δηλώνει με σιγουριά, «η Εκκλησία είναι αυτοκέφαλη» και, ως εκ τούτου, «οι αυξήσεις δεν πρέπει να δίνονται από το κράτος, αλλά από το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας».



Μία ακόμη νεαρή κοπέλα, η Σοφία, δηλώνει κι εκείνη ότι θα θεωρούσε πιο χρήσιμο να δοθούν χρήματα στην παιδεία ή στην υγεία. Άλλωστε, όπως υπενθυμίζει, μόλις πρόσφατα «οι ειδήσεις δείχνανε για νησιά που δεν έχουν κόσμο, ούτε γιατρούς, ούτε εκπαιδευτικούς, ή ότι παίρνουν πολύ χαμηλούς μισθούς. Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ πιο δίκαιο αν πήγαιναν σε αυτούς».