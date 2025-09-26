Μενού

Μητσοτάκης για Παύλο Μπακογιάννη: «Η στάση σου επαναστατική και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους»

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.

Ανάρτηση για τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, αναρτώντας σκίτσο με τον Παύλο Μπακογιάννης, έγραψε: «Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Την μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Την αλήθεια ως πράξη θάρρους. 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας».

