Μητσοτάκης για Παύλο Μπακογιάννη: «Η στάση σου επαναστατική και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους»

Ανάρτηση για τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, αναρτώντας σκίτσο με τον Παύλο Μπακογιάννης, έγραψε: «Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Την μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Την αλήθεια ως πράξη θάρρους. 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας».
- Τον ψάχνει όλη η Αστυνομία και τον βρήκε ο Ευαγγελάτος: Ο δραπέτης της Κασσάνδρας βγήκε στην τηλεόραση
- Να Με Λες Μαμά: Συγκλόνισε το κοινό και σάρωσε σε τηλεθέαση - «Τι σειράρα είναι αυτή»
- Αυτό είναι με διαφορά το καλύτερο κεμπάπ της Αθήνας
- Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.