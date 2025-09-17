Μενού

Μητσοτάκης: Τίμησε με πολιτογράφηση τον Γκόγκα Λεβάν που είχε βουτήξει στον Άραχθο για να σώσει τα παιδιά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολιτογράφησε τον Γκόγκα Λεβάν που έσπευσε να σώσει τα δύο παιδιά στον Άραχθο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τιμητική πολιτογράφηση του Γκόγκα Λεβάν
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολιτογράφησε σήμερα (17/09)  τον Γκόγκα Λεβάν με ειδική τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου, τον άνθρωπο που χωρίς δεύτερη σκέψη έσπευσε να βουτήξει στον ποταμό Άραχθο προκειμένου να σώσει τα δύο ανήλικα παιδιά που πνιγόντουσαν.

Παρόντες στην τελετή ήταν και ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας Δημήτρης Κάρναβος.

«Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, το αξίζεις και με το παραπάνω», τόνισε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την ορκωμοσία.

Υπενθυμίζεται ότι, το περιστσατικό στον ποταμό έλαβε χώρα τον Ιούνιο και οι γιατροί παρά τις προσπάθειες να κρατήσουν τα παιδιά στη ζωή, δεν τα κατάφεραν.

Ο Γκόγκα Λεβιάν, είχε δηλώσει όταν έμαθε ότι θα του χορηγηθεί τιμητικά η ελληνική υπηκοότητα: «Με ενημέρωσαν ότι μου έδωσαν ελληνική υπηκοότητα. Ο κ. υπουργός με πήρε εχθές τηλέφωνο “σε περιμένω στο γραφείο να σε αγκαλιάσω, να σε χαιρετίσω και να πιούμε έναν καφέ” και να μου δώσει την υπηκοότητα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Ο Γκόγκα Λεβιάν ήταν και καλεσμένος του Κώστα Τασούλα στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας τον Ιούλιο.

Πολιτογράφηση Γκόγκα Λεβάν
EUROKINISSI

 


 

