Ταλαιπωρία, πολύωρες αναμονές στις στάσεις και συνωστισμός συνθέτουν την καθημερινή πραγματικότητα για χιλιάδες επιβάτες στα ΜΜΜ στην Αθήνα.

Το πρόβλημα, που εντείνεται τις ώρες αιχμής, αποτυπώνεται στις μαρτυρίες πολιτών που μίλησαν στο Orange Press Agency, περιγράφοντας μια κατάσταση που συχνά φτάνει στα όριά της.

«Όταν αργεί, είμαστε σαν τη σαρδέλα μέσα»

Μια κάτοικος του Βύρωνα περιγράφει την καθημερινή της αναμονή: «Το 214 πολλές φορές πάνε δύο και τρία προς τα επάνω και προς τα κάτω δεν έρχεται κανένα και ο κόσμος περιμένει, εκνευρίζεται και φωνάζει.

Είναι η μοναδική συγκοινωνία. Πολλές φορές μπορεί να περιμένω και παραπάνω από μισή ώρα. Όταν αργεί, μέσα είμαστε σαν σαρδέλα, γιατί περιμένει πολύς κόσμος στις στάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένας νεαρός άνδρας περιέγραψε τη δική του εμπειρία με τις καθυστερήσεις σε όλα τα μέσα. «Εγώ στην περιοχή μου που πάω, θέλει κάνα μισάωρο. Το μετρό αντίστοιχα, ανάλογα το πρωί που πάει, μπορεί να καθυστερήσει το πρωί, να μην έρθει σε κάνα εικοσάλεπτο. Ο προαστιακός αντίστοιχα, άμα το χάσεις, μετά από κάνα μισάωρο. Δηλαδή, έχει γενικά κίνηση σε όλα τα μέσα», σημείωσε.

Μια φοιτήτρια στο ΕΚΠΑ εξήγησε πώς η κατάσταση επηρεάζει την καθημερινότητά της. «Χρειάζεται να χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά τα μέσα, αλλά κάνει πάρα πολύ δύσκολη την καθημερινότητά μου, καθώς πολλά δρομολόγια δεν γίνονται.

Υπάρχει πάρα πολλή πληρότητα μες στα λεωφορεία, ειδικά στο μετρό και στον ηλεκτρικό είναι ασφυκτικά. Πολλές φορές κόσμος έχει λιποθυμήσει μπροστά στα μάτια μου», τόνισε.

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Η κατάσταση είναι ανυπόφορη πλέον, έχει φτάσει σε ένα απροχώρητο σημείο» ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να διοχετεύσει πόρους που διαθέτει στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών. Ο λόγος, όπως εξηγεί, είναι ότι σήμερα «για αποστάσεις με το αμάξι που μπορεί να είναι 20 λεπτά, τις κάνω σε μιάμιση ώρα».

Στα παράπονά τους που εξέφρασαν στον φακό του Orange Press, αρκετοί πολίτες επισημαίνουν ότι λόγω των εντατικών ελέγχων σε λεωφορεία και τρόλεϊ (ελεγκτές) καθώς και σε μετρό και ΗΣΑΠ, το επιβατικό κοινό έχει συμμορφωθεί σε μεγάλο ποσοστό με την έκδοση εισιτηρίων, κάτι που εκτιμούν θα έπρεπε να αντανακλάται στις υπηρεσίες των ΜΜΜ.

Ελλείψεις οδηγών και βλάβες η κύρια αιτία

Η εικόνα της ταλαιπωρίας επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία των Οδικών Συγκοινωνιών (ΟΣΥ). Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, «οι απώλειες του συγκοινωνιακού έργου, για το 2024, υπολογίζονται σε 504.769 δρομολόγια, εκ των οποίων το 87,3% οφειλόταν σε έλλειψη οδηγού και 12,7% σε άλλες αιτίες όπως βλάβη οχήματος, αποκλεισμό οδών, στάσεις εργασίας κ.ά.».

Ο αριθμός του προσωπικού κίνησης μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας τους 2.707 οδηγούς το 2024, ενώ την ίδια στιγμή το προσωπικό γερνάει, καθώς πάνω από τους μισούς εργαζόμενους (56,5%) είναι ηλικίας άνω των 50 ετών.

Η υποβάθμιση της υπηρεσίας αντανακλάται στην «έκρηξη» του αριθμού των παραπόνων των πολιτών, τα οποία αυξήθηκαν κατά 30% μέσα σε έναν χρόνο, με την πλειοψηφία να αφορά τις καθυστερήσεις και την πυκνότητα των δρομολογίων.