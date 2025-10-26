Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Αστυνομικοί απομάκρυναν γυναίκα που έκανε καθιστική διαμαρτυρία

Σε εφαρμογή μπήκε η νέα τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που μεταξύ άλλων προβλέπει και την απαγόρευση συναθροίσεων στο σημείο. Αστυνομικοί απομάκρυναν σήμερα το βράδυ μια γυναίκα που έκανε καθιστική διαμαρτυρία.
Σύμφωνα με τον ANT1, οι αρχές που περιφρουρούν το σημείο της έκαναν σύσταση για απομάκρυνση αλλά όπως φαίνεται και στο βίντεο δεν απομακρύνθηκε.
Στη συνέχεια, η ομάδα περίπου δέκα αστυνομικών, την οδήγησε μακριά από το σημείο.
