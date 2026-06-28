Μοιάζουν με νησί, αλλά δεν είναι: 5 παραθαλάσσιοι προορισμοί για αποδράσεις express από την Αθήνα

Η έντονη καθημερινότητα στην πόλη, οι υψηλές θερμοκρασίες και η ανάγκη για λίγη ξεκούραση κάνουν τις σύντομες αποδράσεις πιο απαραίτητες από ποτέ. Και μπορεί οι καλοκαιρινές διακοπές να αργούν ακόμα, όμως υπάρχουν προορισμοί σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα που χαρίζουν μια αυθεντική νησιωτική αύρα χωρίς καν να χρειαστεί να επιβιβαστούμε σε πλοίο.
Γαλαζοπράσινα νερά, γραφικά λιμανάκια, πέτρινα σπίτια και ατμόσφαιρα που θυμίζει Κυκλάδες ή Ιόνιο, αυτοί οι παραθαλάσσιοι προορισμοί κοντά στην Αθήνα συνθέτουν το σκηνικό για τις ιδανικές εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου.
Ο Ιούλιος βρίσκεται προ των πυλών, συνεπώς τι καλύτερο από το να οργανώσεις μικρές αποδράσεις express μέχρι την επίσημη καλοκαιρινή άδεια του Αυγούστου.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Δύο συλλήψεις για την τραγωδία στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου: Τα ερωτήματα που «βασανίζουν» τις αρχές
- Κατερίνα Λιόλιου: Πολύ πριν τον Λογαριασμό ξεσήκωνε το Στην Υγειά Μας τραγουδώντας «Του Αγοριού Απέναντι»
- «Κλείνει ένας τόπος που δίνει ζωή»: Η περιοχή στην καρδιά της Ελλάδας που μένει χωρίς σχολείο
- «Τους θεωρούσαμε ψωνάρες»: Ρωτήσαμε πώς είναι οι Αθηναίοι στα μάτια όσων έχουν μεγαλώσει στην επαρχία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.