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Μοιάζουν με νησί, αλλά δεν είναι: 5 παραθαλάσσιοι προορισμοί για αποδράσεις express από την Αθήνα

Επειδή η άδεια του Αυγούστου αργεί, τα Σαββατοκύριακα αποτελούν ευκαιρία για ανάσες δροσιάς εκτός πόλης. Πέντε προορισμοί που θα σε κάνουν να νιώσεις σαν σε νησί.

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Λιμένι, Λακωνία
Λιμένι Λακωνίας. | Φωτ. Αρχείου Eurokinissi
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Η έντονη καθημερινότητα στην πόλη, οι υψηλές θερμοκρασίες και η ανάγκη για λίγη ξεκούραση κάνουν τις σύντομες αποδράσεις πιο απαραίτητες από ποτέ. Και μπορεί οι καλοκαιρινές διακοπές να αργούν ακόμα, όμως υπάρχουν προορισμοί σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα που χαρίζουν μια αυθεντική νησιωτική αύρα χωρίς καν να χρειαστεί να επιβιβαστούμε σε πλοίο.

Γαλαζοπράσινα νερά, γραφικά λιμανάκια, πέτρινα σπίτια και ατμόσφαιρα που θυμίζει Κυκλάδες ή Ιόνιο, αυτοί οι παραθαλάσσιοι προορισμοί κοντά στην Αθήνα συνθέτουν το σκηνικό για τις ιδανικές εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου.

Ο Ιούλιος βρίσκεται προ των πυλών, συνεπώς τι καλύτερο από το να οργανώσεις μικρές αποδράσεις express μέχρι την επίσημη καλοκαιρινή άδεια του Αυγούστου.

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