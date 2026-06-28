Μοιάζουν με νησί, αλλά δεν είναι: 5 παραθαλάσσιοι προορισμοί για αποδράσεις express από την Αθήνα

Η έντονη καθημερινότητα στην πόλη, οι υψηλές θερμοκρασίες και η ανάγκη για λίγη ξεκούραση κάνουν τις σύντομες αποδράσεις πιο απαραίτητες από ποτέ. Και μπορεί οι καλοκαιρινές διακοπές να αργούν ακόμα, όμως υπάρχουν προορισμοί σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα που χαρίζουν μια αυθεντική νησιωτική αύρα χωρίς καν να χρειαστεί να επιβιβαστούμε σε πλοίο.

Γαλαζοπράσινα νερά, γραφικά λιμανάκια, πέτρινα σπίτια και ατμόσφαιρα που θυμίζει Κυκλάδες ή Ιόνιο, αυτοί οι παραθαλάσσιοι προορισμοί κοντά στην Αθήνα συνθέτουν το σκηνικό για τις ιδανικές εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου.

Ο Ιούλιος βρίσκεται προ των πυλών, συνεπώς τι καλύτερο από το να οργανώσεις μικρές αποδράσεις express μέχρι την επίσημη καλοκαιρινή άδεια του Αυγούστου.

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