Το μοναδικό ελληνικό χωριό που έχει μπει στο βιβλίο Γκίνες - Και είμαστε περήφανοι για τον λόγο

Λίγο έξω από την Πύλο, μόλις 20 χιλιόμετρα μακριά, βρίσκεται ένα χωριό που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Τα Κρεμμύδια, γνωστά και ως Φουρτζοκρέμμυδα, Βελανιδιά ή Φούρτζη, απλώνονται σε μια περιοχή γεμάτη φυσική ομορφιά και ιστορία.

Κρεμμύδια: Το χωριό των πτυχιούχων

Όχι, το όνομα δεν έχει καμία σχέση με το ρεκόρ του. Το 1999 τα Κρεμμύδια μπήκαν στο βιβλίο Γκίνες γιατί κατέκτησαν κάτι μοναδικό: ήταν το χωριό με το μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων επιστημόνων σε σχέση με τον πληθυσμό του.

Μιλάμε για 30% του συνόλου των κατοίκων, μετρώντας συνολικά 810 πτυχιούχους από το 1893 έως το 1999!

Η ιστορία ξεκινά το 1893, όταν λειτούργησε το πρώτο σχολείο στο χωριό. Από εκεί ξεπήδησαν γενιές επιστημόνων που έκαναν το μικρό χωριό διάσημο σε όλο τον κόσμο.

Δυστυχώς, σήμερα το σχολείο έχει κλείσει λόγω έλλειψης μαθητών, αφήνοντας πίσω του μια βαριά κληρονομιά γνώσης.

Αν βρεθείς στα Κρεμμύδια, μην παραλείψεις να επισκεφθείς τον Ταφικό Τύμβο στα Καμίνια. Ένα σπουδαίο μνημείο της Μεσοελλαδικής και Μυκηναϊκής εποχής που αποδεικνύει ότι η περιοχή δεν έχει μόνο ακαδημαϊκή αλλά και αρχαιολογική αίγλη.

Κρεμμύδια: Ένα χωριό-έκπληξη

Η Ελλάδα είναι γεμάτη μικρά χωριά με μεγάλες ιστορίες. Τα Κρεμμύδια είναι ένα από αυτά: ένα χωριό που απέδειξε ότι η γνώση μπορεί να γίνει συλλογικό ρεκόρ και να αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στον χρόνο.