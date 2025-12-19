Σκορδά σε Καπουτζίδη: «Μην τσουβαλιάζεις, είσαι στο Voice, έκανες το Παρά Πέντε»

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε σήμερα ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την τηλεόραση, την οποία χαρακτήρισε τοξικό μέσο.
«Δεν θα ήθελα να εμπλακώ με την πολιτική, είναι ένα τοξικό περιβάλλον. Επέζησα από ένα τοξικό περιβάλλον, την τηλεόραση και τυχερός ήμουν… Αν πάω και στο δεύτερο, θα αρρωστήσω», είπε αρχικά ο γνωστός δημιουργός.
Στην ερώτηση της Φαίης Σκορδά για το αν η τηλεόραση είναι πράγματι τοξική, απάντησε: «Ε, δεν είναι;», με έναν τεταμένο διάλογο να ακολουθεί.
Σκορδά σε Καπουτζίδη: «Μην τα τσουβαλιάζεις, είσαι στο Voice»
Η παρουσιάστρια συνέχισε: «Συγγνώμη, έχεις κάνει το Παρά Πέντε πάρα πολλά χρόνια, τώρα μια καινούργια σημαντική συνεργασία που μαζεύτηκε κόσμος από τα παλιά. Δηλαδή, τι τοξική; Τα βάζεις όλα στο ίδιο τσουβάλι; Είσαι στο Voice…».
«Όχι, δεν τα βάζω στο ίδιο τσουβάλι, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δύσκολο περιβάλλον, έτσι δεν είναι; Ας μην το πω τοξικό, γιατί το τοξικό το παραχρησιμοποιούμε», απάντησε ο κ. Καπουτζίδης.
