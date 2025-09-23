To μοναδικό ελληνικό χωριό που χάνει την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ εξαιτίας λάθους στην απογραφή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, ανακοίνωσε ότι ο ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία θα μειωθεί στο μισό το 2026 και θα καταργηθεί πλήρως το 2027 σε χωριά της ελληνικής περιφέρειας με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Ωστόσο, υπάρχει ένα χωριό στον Έβρο, τα Νέα Βύσσα, όπου σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή του 2021, ο πληθυσμός ανέρχεται σε 1.679 κατοίκους. Ο αντιδήμαρχος και οι κάτοικοι του χωριού όμως υποστηρίζουν πως αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς πολλοί έχουν φύγει από τότε και αρκετοί έχουν πεθάνει, με αποτέλεσμα σήμερα να μένουν περίπου 900 άτομα.

Οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν και μίλησαν στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, διεκδικώντας την ένταξη του χωριού τους στο νέο μέτρο. Μάλιστα, πριν μερικές μέρες προχώρησαν σε δική τους απογραφή, ώστε να καταγραφεί με ακρίβεια ο πραγματικός αριθμός των κατοίκων.