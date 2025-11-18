Ένα περιστατικό που δεν χωρά σε ανθρώπινο νου κατέγραψε με την κάμερα του κινητού του τηλεφώνου πολίτης στον σταθμό του Μετρό «Μοναστηράκι».

Μία μητέρα κρατά στην αγκαλιά της τον ανήλικο γιο της κι εκείνος ατμίζει με το ηλεκτρονικό τσιγάρο ξανά και ξανά προκαλώντας απορία και αγανάκτηση, αφού η μητέρα που κοιτάζει το παιδί δεν αντιδρά με οποιονδήποτε τρόπο και το περιστατικό περνά ως κάτι «φυσιολογικό».

Δείτε το βίντεο από το περιστατικό όπως το παρουσίασε ο ΣΚΑΪ: