Μονή Σινά: «Απειλείται η ζωή μου» - Έκκληση Αρχιεπισκόπου για βοήθεια από Ελλάδα και Αίγυπτο

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις από εχθές το βράδυ (26/08) με τους εκδιωχθέντες μοναχούς που προσπάθησαν να ξαναμπούν στη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά, με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να προχωρά σε νέεες δηλώσεις λέγοντας ότι κινδυνεύει η ζωή του.

Συγκεκριμένα, κάνει έκκληση στην κυβέρνηση της Αιγύπτου και την κυβέρνηση της Ελλάδας να τον προστατέψουν από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο απηύθυνε με βίντεο ο αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός.

«Με τη βοήθεια της Αγίας Αικατερίνης και της Παναγίας απεκατεστάθη η τάξις και η νομιμότητις εις την ιερά μονή μας. Ήδη όμως απειλείται και η ζωή μου. Παρακαλώ τόσο την αιγυπτιακή κυβέρνηση, της οποίας τυγχάνω πολίτης, όσο και της ελληνικής επίσης να με προστατέψουν από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο» ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα», δήλωσε όπως επισημαίνει το Open.

Μονή Σινά: Επεισόδια με τους εκδιωχθέντες μοναχούς και τον Αρχιεπίσκοπο

Υπενθυμίζεται ότι, χθές το βράδυ, (26/08) ο ίδιος έκανε γνωστό ότι εκδιωχθέντες μοναχοί επιχείρησαν πάλι να εισέλθουν στο μοναστήρι.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει το Mega, με βάση αυτά που καταγγέλει ο αρχιεπίσκοπος Σινά, οι πραξικοπηματίες του επιτέθηκαν και τον προπηλάκισαν, ωστόσο κατάφερε με τη βοήθεια των βεδουήνων να τους βγάλει έξω από τη Μονή Σινά.

«Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει και κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής», δήλωσε μεταξύ άλλων νωρίτερα σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος.