Μονή Σινά: Τι απαντούν οι μοναχοί για την παύση Δαμιανού - Γιατί κατηγορούν τον Αρχιεπίσκοπο

Με έγγραφο που φέρει τον τίτλο «Μνημόνιον παύσεως του αρχιεπισκόπου Σιναίου Δαμιανού εκ της θέσεως του ηγουμένου της Μονής του Όρους Σινά και αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ», μέλη της αδελφότητας που προκάλεσαν τα επεισόδια στο Ορθόδοξο μοναστήρι στην Αίγυπτο, αναλύουν το πλήρες σκεπτικό πίσω από τις ενέργειες τους ενώ καταθέτουν τις απόψεις τους για το πως οι ίδιοι τον βλέπουν σήμερα.

Στο σχετικό υπόμνημα που δημοσιεύει η ιστοσελίδα orthodoxia.info αναφέρουν:

Νομοθετική παρέμβαση: Τον κατηγορούν ότι υποστήριξε τον νόμο 5224/2025 στην ελληνική Βουλή, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε νέος κανονισμός λειτουργίας της Μονής, χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση της αδελφότητας.

Συστηματική απουσία: Κατά τους μοναχούς, περνούσε μόνο δύο ή τρεις μήνες ετησίως στο Σινά, απουσιάζοντας ακόμη και από κορυφαίες εορτές.

Συγκατοίκηση και ανάμειξη τρίτου προσώπου: Αναφέρεται ότι η κ. Α.Κ. είχε πρόσβαση σε αρχεία και πρακτικά, επηρεάζοντας τη διοίκηση.

Οικονομική διαχείριση: Καταγγέλλονται πωλήσεις ακινήτων χωρίς απόφαση Γενικής Συνέλευσης και σημαντικές αποκλίσεις στα οικονομικά. Ειδικότερα, το 2024 τα έσοδα ξεπέρασαν τις 530.000 ευρώ, ενώ στη Μονή κατευθύνθηκαν μόλις 60.000.

Χειρόγραφα: Γίνεται λόγος για παραχώρηση δικαιωμάτων ψηφιοποίησης παλιμψήστων χειρογράφων σε ξένο πανεπιστήμιο χωρίς έγκριση, υπόθεση που έφθασε μέχρι τις αιγυπτιακές Αρχές.

Πριν ένα μήνα, ο Αρχιεπίσκοπος της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά κατήγγειλε την απόπειρα καθαίρεσής του από μοναχούς. Προχθές το βράδυ, (26/08) ο ίδιος έκανε γνωστό ότι εκδιωχθέντες μοναχοί επιχείρησαν πάλι να εισέλθουν στο μοναστήρι.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει το Mega, με βάση αυτά που καταγγέλει ο αρχιεπίσκοιπ[ος Σινά, οι πραξικοπηματίες του επιτέθηκαν και τον προπηλάκισαν, ωστόσο κατάφερε με τη βοήθεια των βεδουήνων να τους βγάλει έξω από τη Μονή Σινά.

Αρχιεπίσκοπος Σινά: Αναλυτικά η δήλωση του

Ο Αρχιεπίσκιοπος ΣΙνά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δήλωσε: «Ἐφθασα σήμερα το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την συνδιαλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει και κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε συγγνώμη».