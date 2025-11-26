«Σαρδέλα με φασόλια 5,5/10: Το μόνο φαγητό που τρωγόταν»: Πρώην κρατούμενος βαθμολογεί ό,τι έφαγε σε ελληνική φυλακή

Για τους περισσότερους, η φυλακή είναι μια μικροκοινωνία κλειστή, απομονωμένη, απρόσιτη. Ένα μέρος που δεν μπορείς να φανταστείς τι συμβαίνει ανάμεσα στους τέσσερις τοίχους του, καθώς οι πληροφορίες που διαχέονται προς τα έξω, είναι περιορισμένες.

Ωστόσο, τα πράγματα έχουν αρχίσει κάπως να αλλάζουν, αφού πολλοί κρατούμενοι μεταδίδουν τις ζωές στη φυλακή μέσω TikTok και λοιπών social media, δίνοντάς μας μια γεύση για αυτά που βιώνουν.

Μέσα από τα social media γίνονται γνωστά διάφορα πράγματα - από τις συνθήκες κράτησης, μέχρι το πως μοιάζουν τα κελιά- ενώ μερικοί το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα, κάνοντας διάφορα challenges, ακόμα και ranking με τα φαγητά της φυλακής.

Κάπως έτσι στην οθόνη μου εμφανίστηκε ένα post στο TikTok με τίτλο «Βαθμολογώ φαγητά που δοκίμασα στη φυλακή». Ένας από τους κρατούμενους αποφάσισε να τραβήξει όλα τα γεύματα που τους σερβίρουν μέσα στη βδομάδα με σκοπό να κάνει το δικό του ranking, ώστε να μάθουμε τι αξίζει και τι όχι από τα φαγητά της φυλακής. Μπορεί να χρειαστεί, ποτέ δεν ξέρεις.

Αρχικά να επισημάνουμε ότι οι εικόνες και το στήσιμο των πιάτων συνομολογούν ότι η κατάσταση... είναι λίγο δύσκολη. Ο ίδιος με σχόλια που θα μπορούσαν να μοιάζουν με εκείνα ενός κριτή στο Master chef, έχει φωτογραφίσει το πρώτο γεύμα που είναι μπακαλιάρος με πατάτες (εμφανώς προτηγανισμένες), το οποίο βαθμολογεί με 1/10 καθώς αναφέρει ότι «πατάτες προκάτ και άψητο το ψάρι». Και η αλήθεια είναι ότι με βάση την εικόνα, δεν υπάρχει η παραμικρή δόση υπερβολής.

Επόμενο πιάτο είναι τα κεφτεδάκια με πατάτες, στο οποίο έχει δώσει 1,5/10, σημειώνοντας ότι «οι κεφτέδες είχαν περίεργη γεύση, δεν κατάλαβα τι κιμάς ήταν». Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να πούμε ότι, καμιά φορά, η άγνοια είναι ευτυχία.

Στην ομελέτα φυλακής, η βαθμολογία του ήταν 2/10, καθώς «ήταν σκέτο αυγό και άψητη σε πολλά σημεία», όπως μας ενημερώνει ο aniw8or, ακούγοντας τη σαλμονέλα να του χτυπά την πόρτα του κελιού.

Επόμενο πιάτο, σνίτσελ με φασόλια και κοχύλια, με 3,5/ 10. «Μακαρόνια και φασόλια σαν στραγάλια, όλο το βράδυ αγκαλιά με τη λεκάνη», αναφέρει ο ίδιος. Πέρα από τον ακατανόητο συνδυασμό, η εικόνα μιλάει από μόνη της.

Κάθε Πέμπτη το μενού έχει μεσογειακή πίτσα με φασόλια, και ο ίδιος ενημερώνει τους ακόλουθούς του ότι μένει νηστικός κάθε βδομάδα που έχει αυτό το φαγητό, δίνοντάς του μόλις 1/10. Μπορεί σαν άκουσμα να μην ακούγεται τόσο άσχημο, ωστόσο η φωτογραφία δείχνει τη σκληρή πραγματικότητα.

Τελευταίο και καλύτερο πιάτο, είναι οι σαρδέλες με φασόλια, ελιές και πατατάκια, στο οποίο έδωσε ένα τιμιότατο 5/10, αν και δεν φαίνεται και πολύ λαχταριστό αν μη τι άλλω. Πάντως τα φασόλια φαίνεται να έχουν την τιμητική τους, αφού σερβίρονται σχεδόν καθημερινά, με κάθε πιθανό συνδυασμό που μπορεί να μην είχαμε καν φανταστεί.

Σίγουρα η διατροφή σε συνθήκες εγκλεισμού δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά τουλάχιστον διακωμωδείται με κάποιο τρόπο.