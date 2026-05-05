«Μόνο Γούβα»: Άγριο οπαδικό καρτέρι με μαχαιρώματα σε 15χρονο στον Νέο Κόσμο

Σκηνές αρχέγονης βίας εκτυλίχθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής στον Νέο Κόσμο, όταν μια πολυπληθής ομάδα δέκα ατόμων επιτέθηκε με μαχαίρι σε 15χρονο που βρισκόταν στο σημείο με την παρέα του.

Η αιματηρή επίθεση φαίνεται πως πυροδοτήθηκε από μια σύντομη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία ξεκίνησε όταν δράστες απαίτησαν να μάθουν από ποια περιοχή κατάγονται οι ανήλικοι.

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του θύματος, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή τρέχοντας στα γύρω πεζοδρόμια και φωνάζοντας συνθήματα όπως «μόνο Γούβα», επιβεβαιώνοντας τον τοπικιστικό χαρακτήρα της επίθεσης.

«Μπαίνουν δύο παιδιά τρομαγμένα στο μαγαζί, “τι έγινε παιδάκι μου” τους λέμε, χτυπήσανε δύο φίλους μας είπαν», ανέφερε χαρακτηριστικά αυτόπτης μάρτυρας στην κάμερα του ΕΡΤnews.

Στην συμβολή των οδών Κρότωνος και Φιλοξένους, στον Νέο Κόσμο, τους πλησίασε ξαφνικά μία ομάδα 10-15 νεαρών που φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα κεφάλια τους με τις κουκούλες από τις μπλούζες τους, ρωτώντας τους από πού είναι. Πριν καν τους απαντήσουν, τούς επιτέθηκαν και εκείνοι άρχισαν να τρέχουν.

«Μόλις είπαν Νέο Κόσμο άρχισαν και τους κοπανούσαν, τους κυνηγούσαν με καδρόνια, μαχαίρια και το αποτέλεσμα ήταν αυτό», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

«O ένας από αυτούς προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας προς την Λ. Βουλιαγμένης, ωστόσο πέφτοντας στο έδαφος δέχτηκε δύο μαχαιριές. Εκεί κατάλαβε πως ήταν τραυματισμένος και ζήτησε βοήθεια από καταστηματάρχη της περιοχής»

«Τον βάλαμε να κάτσει, του πιέσαμε την πληγή με πανιά. Είχε αρκετή αιμορραγία, δεν ήξερα ότι ήταν δύο φορές μαχαιρωμένος», δήλωσε ο καταστηματάρχης.

Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού διαπιστώθηκε πως ο 15χρονος είχε δεχθεί μαχαιριές στο θώρακα και στα πλευρά, πλήττοντας ελαφρά και την σπλήνα του.

Το παιδί κατάφερε να δώσει στους αστυνομικούς περιγραφή για τουλάχιστον δύο από τους δράστες.

Λίγα λεπτά μετά και σε κοντινή απόσταση, στην περιοχή της Γούβας Παγκρατίου, οι ίδιοι δράστες όπως όλα δείχνουν, επιτέθηκαν και σε ακόμα έναν νεαρό, κάνοντάς του την ίδια ερώτηση και χτυπώντας τον με γροθιές και ξύλα.

Οι Αρχές πιστεύουν πως πρόκειται για κόντρα νεαρών που σχετίζεται με τις γειτονιές του Παγκρατίου, του Νέου Κόσμου και της Νέας Σμύρνης. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει προσαγωγές υπόπτων από την περιοχή της Γούβας και του Παγκρατίου, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

