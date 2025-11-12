«Μόνο με θαύμα θα σωθεί» λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για τον νεαρό που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι ένας 22χρονος από το Κορωπί νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», έπειτα από απόπειρα να καταπιεί ολόκληρο ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, συμμετέχοντας σε διαδικτυακό challenge.

Ο νεαρός υπέστη απόφραξη του αεραγωγού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν.

Αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή του.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε στο MEGA ότι η κατάσταση του 22χρονου «είναι μη αναστρέψιμη».

Συνέχισε λέγοντας ότι «με ένα θαύμα θα σωθεί». Όπως ενημέρωσε έχουν ενημερωθεί και συγγενείς του παιδιού στο εξωτερικό.