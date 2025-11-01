Λύσσα και η γνωστή μανία ωμής βίας διέκρινε και χτες στα Εξάρχεια, τις δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες μετά τα επεισόδια που συνέβησαν, ξεκίνησαν να χτυπάνε αδιακρίτως.
Είναι χαρακτηριστικό το μένος τους, όταν εισέβαλλαν, όπως φαίνεται στο βίντεο, στον πεζόδρομο της Μεσολογγίου.
Διαβάστε ακόμα: Ένταση στα Εξάρχεια: Χημικά και κρότου λάμψης από τα ΜΑΤ σε πορεία αναρχικών
Άρχισαν να παρασέρνουν καρέκλες, τραπέζια και όποιον έβρισκαν μπροστά τους ανοίγοντας κεφάλια.
Σε βίντεο που κυριαρχεί στα social media, ΜΑΤατζής ρίχνει κάτω άνθρωπο με τεχνητό μέλος τον οποίο γλυτώνει από το μένος του μια κοπέλα που ουρλιάζει: «Τι κάνετε βρε, τι κάνετε;».
Διαβάστε ακόμα: Εξάρχεια: Τουλάχιστον πέντε συλλήψεις και πολλοί τραυματισμοί στα επεισόδια
