Μωρά, σκυλιά και δρομείς όλων των ηλικιών: Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας σε εικόνες

Πολλά όμορφα καρέ τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας, με τους συμμετέχοντες να κατεβαίνουν στον αγώνα με τα παιδιά, αλλά και τα σκυλιά τους.
Καταγράφηκαν τουλάχιστον δύο τετράποδα, που έτρεχαν δίπλα στους κηδεμόνες τους στον αγώνα.
Πολλά ήταν και τα μικρά παιδιά που έλαβαν μέρος στον Ημιμαραθώνιο, αλλά και εκείνα που συνάντησαν τους γονείς τους στη γραμμή του τερματισμού. Χαρακτηριστική ήταν μία περίπτωση, από ένας πατέρας έτρεχε μαζί με το λίγων μηνών μωρό μου.
Παράλληλα, δεν έλειψαν και οι δηλώσεις στήριξης στην Παλαιστίνη, με δρομείς να τρέχουν με την παλαιστινιακή σημαία ανά χείρας.
- «Με τραυμάτισε»: Η έρευνα του Reader για τη σεξουαλική παρενόχληση γυναικών στα ΜΜΜ - Μόνο το 3,3% καταγγέλλει
- Αναφορές για επίθεση των Εμιράτων στο Ιράν: Άνευ προηγουμένου κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
- Η συγκλονιστική και ιστορική επιστολή του εκδότη της «Καθημερινής» στον Αδόλφο Χίτλερ
- Αυτή η σειρά σπάει ρεκόρ τηλεθέασης, με πάνω από 25 εκατομμύρια ώρες προβολών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.