Μωρά, σκυλιά και δρομείς όλων των ηλικιών: Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας σε εικόνες

Όμορφες εικόνες από τον Ημιμαραθώνιο, που διοργανώθηκε σήμερα, Κυριακή (08/03) στην Αθήνα. Έτρεξαν δρομείς όλων των ηλικιών.

Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026
Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026 | EUROKINISSI
Πολλά όμορφα καρέ τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας, με τους συμμετέχοντες να κατεβαίνουν στον αγώνα με τα παιδιά, αλλά και τα σκυλιά τους.

Καταγράφηκαν τουλάχιστον δύο τετράποδα, που έτρεχαν δίπλα στους κηδεμόνες τους στον αγώνα.

Πολλά ήταν και τα μικρά παιδιά που έλαβαν μέρος στον Ημιμαραθώνιο, αλλά και εκείνα που συνάντησαν τους γονείς τους στη γραμμή του τερματισμού. Χαρακτηριστική ήταν μία περίπτωση, από ένας πατέρας έτρεχε μαζί με το λίγων μηνών μωρό μου.

Παράλληλα, δεν έλειψαν και οι δηλώσεις στήριξης στην Παλαιστίνη, με δρομείς να τρέχουν με την παλαιστινιακή σημαία ανά χείρας.

ΕΛΛΑΔΑ