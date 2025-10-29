Μοσχάτο: Στα χέρια της αστυνομίας 6 ανήλικοι που ξυλοκόπησαν 13χρονο

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου συνελήφθησαν, το απόγευμα της 26ης Οκτωβρίου 2025, έξι ανήλικοι ηλικίας 14 και 15 ετών, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε 13χρονο αγόρι σε πάρκο της περιοχής, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη εννέα ανήλικοι, που ταυτοποιούνται από τις αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το απόγευμα της 25ης Οκτωβρίου, οι έξι συλληφθέντες, μαζί με τους εννέα συνεργούς τους, προσέγγισαν τον 13χρονο στο πάρκο, τον έριξαν στο έδαφος και τον ξυλοκόπησαν, προκαλώντας του σωματικές κακώσεις.

Οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Μοσχάτου – Ταύρου το επόμενο απόγευμα. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ενδεικτικό της θρασύτητας των δραστών είναι ότι, μετά την επίθεση, ένας από αυτούς επέστρεψε και χαστούκισε τον 13χρονο στο πρόσωπο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.